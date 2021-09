La casa di carta: come finirà tra Stoccolma e Denver

Il Volume I della casa di carta cinque ha mostrato tanta azione e colpi di scena. Gli autori sono stati capaci, ancora una volta, di sorprendere. L’arrivo dell’esercito, il gesto forte della guerriera Tokyo che salva tutti dando l’addio, forse, a Rio e l’ingresso nella banda di Sierra e Vittoria. Una coppia però, pare vacillare: potrebbe essere la novità del Volume II atteso per il 3 dicembre.

Dopo aver visto la prima parte della quinta stagione della casa di carta i fan ipotizzano delle nuove teorie per quella che è una coppia "storica": Stoccolma e Denver. I due stanno avendo un momento di crisi da quanto abbiamo visto nelle ultime puntate. La loro storia d’amore è nata in maniera particolare. Nelle prime due stagioni quella che oggi è Stoccolma, era inizialmente un ostaggio dell’assalto della banda alla Zecca di Stato. Prima di diventare anche lei una tuta rossa con il volto di Dali, era l’amante e segretaria del direttore Arturito. Abbiamo assistito a un vero e proprio colpo di scena: una volta lasciate le vesti di carnefice, Denver, e ostaggio Stoccolma, si innamorano. Sembra però che questo sentimento attraversi una "crisi" nella prima parte della quinta stagione.

Cosa è successo

Arturito, il padre biologico di Cincinnati, il bimbo di Stoccolma nella prima parte della quinta stagione della casa di carta da vita a una vera e propria rivolta interna degli ostaggi: lui ne è il leader. Il suo è un tentativo di provocare Denver e ferire in maniera più o meno diretta Stoccolma. In un momento fatidico, in cui la banda potrebbe essere vittima della follia di Arturito ormai fuori controllo, anche il governatore tenta più volte di persuaderlo, viene fermato dall’arma della sua ex amante. Stoccolma lo colpisce più volte, neutralizzandolo e provocandogli profonde ferite tanto da mettere a rischio la sua vita.

Da questo momento Stoccolma inizia a vivere un enorme senso di colpa che non la lascia. Il piano che con Denver avevano progettato per proteggere Cincinnati è saltato. Il bimbo sarebbe dovuto passare sotto la custodia di Manila, amica d’infanzia di Denver, se le cose nel colpo alla Banca di Spagna fossero andate male. Manila aveva il compito di mimetizzarsi tra gli ostaggi: un asso nella manica del Professore. La sua copertura però salta per via di vari imprevisti e con lei il Piano B per mettere in salvo il bimbo di Stoccolma.

Senso di colpa e amore rivelato

Stoccolma continua a rivedere Arturito come un fantasma, il suo senso di colpa la sta devastando.Inizia a pensare che non rivedrà mai più il suo bambino a cui, ha levato ogni tipo di futuro "semi normale" quasi uccidendo suo padre. Lei non comprende come sia arrivata a far parte di quel colpo mettendo in secondo piano suo figlio. Questo potrebbe distanziare Denver e Stoccolma.

Durante il tentativo di fuga, Manila, presa da un attacco di panico, perché ha paura di non farcela, svela un enorme segreto, nascosto da tempo dentro di sé. Lei è innamorata di Denver fin da quando erano piccoli. Conosce tutto di lui, lo ama. Denver è incredulo. Qualche sguardo e tono non troppo convinto lasciano tradire qualcosa. I fan infatti hanno iniziato a chiedersi se la coppia Stoccolma – Denver scoppierà nel finale di stagione. Ipotizzano che uno dei colpi di scena che potrebbe essere rivelato il 3 dicembre è Denver mano nella mano con Manila. Vedremo.