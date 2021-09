La Casa di carta entra nel mondo dei videogiochi

Da qualche giorno è disponibile su Netflix l’ultima stagione della Casa di carta, che non smette mai di sorprendere i suoi fan. Dopo l’uscita qualche tempo fa del gioco da tavolo tratto dalla serie, arriva una nuova e diversa esperienza per i fan, che potranno buttarsi nel mondo dei videogiochi con la banda capitanata dal Professore.

I videogiochi, il cinema, i romanzi e le serie Tv ormai sono legati da un filo invisibile. Sono tante le serie Tv tratte da romanzi che sono poi diventate videogiochi e film in streaming di successo. Un esempio tra i tanti è quello di The Witcher, per il quale si attende il secondo film con protagonista Geralt di Rivia a dicembre 2021. In ultimo anche il videogioco Halo, che tra qualche mese diventerà una serie tv, in cui il protagonista Master Chief sarà a detta della produzione “molto diverso". In tutto questo, non poteva mancare La Casa di Carta: la serie tv spagnola entra nel mondo dei videogiochi grazie alla collaborazione con Watch Dogs Legion.

La Casa di carta sbarca nei videogiochi

Watch Dogs Legion e la Casa di carta si sono unite. La collaborazione sfocia all’interno del gioco dove vedremo i rapinatori più amati dello streaming protagonisti di una missione, gratuita nella modalità online.

Il trailer di questa novità che riguarda la Casa di carta è disponibile online. Sessanta secondi in cui in un’uggiosa Londra ascoltiamo qualche scambio tra i personaggi della casa, e in sottofondo riconosciamo fin da subito le note del soundtrack per eccellenza della serie TV spagnola: Bella Ciao.

La missione: come giocare

La disponibilità della missione con i personaggi della Casa di carta è solo per chi gioca online ed è gratuita. Al gioco possono partecipare fino a 4 player che riunendosi avranno l’obiettivo del colpo perfetto: rubare delle criptovalute da Clan Kelly una delle fazioni avverse e nemiche del videogioco. Stavolta dovranno entrare nella Banca d’Inghilterra. Qua i nemici hanno il controllo e sono riusciti a contraffare milioni in denaro elettronico.

Il compito dei personaggi incappucciati da Salvador Dali è quello di entrare nella blindata banca e, senza farsi scoprire, disattivare il firewall così da poter rubare le criptovalute per poi scappare passando per il Tamigi. Completata la missione il gioco da a disposizione una nuova skin esclusiva da utilizzare successivamente.

Insomma, questa missione ricorda tantissimo i ladri-eroi dell’amata serie tv, che grazie al lancio di questa importante collaborazione ampliano maggiormente il pubblico di riferimento. Gli amanti del videogioco potranno scoprirsi fan della Casa di carta e assaporare le atmosfere, i trucchi e i piani machiavellici del Professore, mentre i fan della serie potranno iniziare a sentirsi parte della banda partecipando online alla missione.

La storia tra serie e videogiochi continua. Watch Dogs Legion ha anche recentemente proposto una collaborazione anche con Assassin’s Creed di cui aspettiamo l’uscita della serie tv su Netflix.