La cassa Bluetooth per le feste in spiaggia è in super offerta

Siamo a metà primavera e ci avviciniamo all’estate, stagione in cui è bello passare del tempo all’aria aperta, in campagna o in spiaggia. Ed è bello anche portarci in campagna o in spiaggia i nostri device tecnologici preferiti, non solo lo smartphone ma anche gli speaker Bluetooth per sentire un po’ di musica e rilassarci.

Nella scelta di uno speaker Bluetooth, però, bisogna stare attenti in fase d’acquisto: se prevediamo di usarlo in posti dove potrebbe entrare a contatto con polvere e/o acqua è necessario che sia resistente e, meglio ancora, certificato IP. E che sia una certificazione alta, non basta ad esempio una IP54 altrimenti nel giro di poco della sabbia, della terra o dell’acqua entrerà nel device e lo rovinerà. In tal caso non potremo avvalerci della garanzia, perché la colpa sarà nostra. Meglio scegliere uno speaker Bluetooth IP67, come il Sony SRS-XB33, che adesso è anche in fortissimo sconto su Amazon.

Sony SRS-XB33: caratteristiche tecniche

Sony SRS-XB33 è uno speaker bluetooth di dimensioni medie, ma comunque comodo da trasportare: misura 24x10x10 centimetri e pesa 1,1 chili. In questo spazio Sony ha inserito una batteria molto grande, in grado di mantenere acceso questo dispositivo fino a 24 ore.

Dentro il Sony SRS-XB33 troviamo due speaker a diaframma non circolare e altrettanti radiatori passivi laterali, per una potenza totale di 7,5W. La cassa si può usare in verticale o in orizzontale, si connette tramite Bluetooth o NFC e si ricarica tramite UCB-C.

Grazie alla modalità Party Connect è possibile connettere insieme più speaker (fino a 100) e sincronizzarli tutti sulla stessa musica. Infine, ci sono due LED blu decorativi configurabili.

Ma la vera chicca di questo dispositivo è la certificazione IP67, che vuol dire protezione completa contro la polvere e alle immersioni temporanee in acqua (tra 15 cm e 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti). L’ideale per le feste in piscina, al mare o al lago: non si rischia nulla anche se cade in acqua.

Sony SRS-XB33: l’offerta Amazon

Sony SRS-XB33 è uno speaker Bluetooth di alta qualità e di un marchio più che affidabile. Non deve quindi stupire il prezzo di listino elevato, pari a 150 euro.

Per fortuna, però, esistono le offerte su Amazon che abbattono il prezzo: Sony SRS-XB33 ora costa 89,99 euro (-60 euro, -40%) nei colori rosso e blu e 85,49 euro (-43%) nel colore nero. In ogni caso il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Sony SRS-XB33 – Speaker Bluetooth – Certificato IP67 – Nero

Sony SRS-XB33 – Speaker Bluetooth – Certificato IP67 – Blu

Sony SRS-XB33 – Speaker Bluetooth – Certificato IP67 – Rosso