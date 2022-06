La Chromecast con Google TV economica si farà veramente

Google TV è l’interfaccia utente basata su Android TV, disponibile su alcuni modelli di televisori di grandi costruttori (come Sony e, a breve, anche Philips) e su alcuni TV Box, dongle e chiavette (come la Realme 4K Smart Google TV Stick). Ma, soprattutto, Google TV è l’interfaccia della Chromecast 4K con Google TV.

Cioè dell’unica Chromecast 4K oggi disponibile, visto che non esiste una Chromecast 4K senza Google TV. Ma, a dirla tutta, a mancare di più è una Chromecast HD con Google TV, cioè una versione economica dell’attuale Chromecast con Google TV. Manca, ma non mancherà ancora a lungo: di una Chromecast economica 1080p con Google TV si parla già da un po’ e molti leaker pensavano che sarebbe arrivata già l’anno scorso. Adesso, però, sembra proprio che ci siamo: Google ha registrato presso la Federal Communications Commission (FCC) americana un nuovo dispositivo che sembra proprio la versione “lite" della Chromecast con Google TV oggi in vendita.

Google TV Low Cost: come è fatta

La nuova Chromecast Full HD con Google TV si celerebbe dietro il nome di “Google G454V" e su di lei sappiamo ancora poco, perché la registrazione presso l’FCC non richiede il deposito di una foto del prodotto finito, ma solo lo schema dei componenti radio che integra.

Per questo sappiamo che sarà dotata di una connessione WiFi 802.11ac dual band a 2,4 e 5 GHz e di una connessione Bluetooth LE. Da altre informazioni depositate, invece, apprendiamo che avrà una risoluzione massima di 1080p (cioè Full HD classico 16:9), una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, uno spazio colore 4:2:2 e che richiederà l’alimentazione esterna.

Tutti dati che, alla fine dei conti, ci dicono una cosa ben chiara: “Google G454V" è un dispositivo di fascia bassa per lo streaming di base in HD.

Google TV Low Cost: quanto costerà

Ogni ipotesi sul prezzo di una Chromecast Full HD con Google TV è, chiaramente, da prematura e, pertanto, da prendere con la dovuta cautela. Sappiamo, però, che l’attuale Chromecast 4K ha un prezzo niente affatto basso: 69,99 euro in Italia. Sappiamo anche che l’attuale Chromecast 1080p senza Google TV costa 39 euro in Italia.

Lecito, quindi, ipotizzare per la nuova Chromecast Full HD con Google TV un prezzo a metà strada tra questi altri due prodotti: 49 euro.