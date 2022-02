La docuserie su Bubba Wallace: le cose da sapere

Esce tra pochissimi giorni su Netflix la nuova docuserie dedicata al leggendario pilota automobilistico statunitense Bubba Wallace, considerato uno dei piloti afroamericani di maggiore successo della NASCAR, la joint venture che organizza e gestisce vari campionati automobilistici in Usa e Canada.

Bubba Wallace: in gara contro ogni limite – questo è il titolo della docuserie – non parla solo del mondo delle auto da corsa e di cosa significhi essere un pilota professionista, lavoro che richiede impegno, sangue freddo e grande resistenza allo stress. Tra i temi fondamentali affrontati ci sono anche la questione razziale negli Stati Uniti e il movimento Black Lives Matter. Anche per questo motivo la docuserie è un prodotto interessantissimo non solo per chi segue i campionati NASCAR, ma anche per chi è appassionato di temi sociali e di attualità e politica nordamericana.

Di cosa parla Bubba Wallace

La docuserie Bubba Wallace: in gara contro ogni limite è sostanzialmente il racconto del percorso professionale e personale di Bubba Wallace, all’anagrafe Darrell Wallace Jr.: classe 1993, è un noto pilota automobilistico che partecipa a tempo pieno alla NASCAR Cup Series con il numero 23.

Nei sei episodi della docuserie il microfono è spesso nelle mani dello stesso Wallace, ma ci sono anche molti interventi di persone a lui vicine, tra cui Jemele Hill, W. Kamau Bell e Michael Strahan. Le riprese si sono svolte durante la stagione 2021 della NASCAR Cup Series e documentano l’ascesa di Wallace come unico pilota nero a tempo pieno della NASCAR.

Due sono i filoni principali affrontati. Da una parte si vedono la fatica della preparazione (sia fisica sia psicologica), le gare, i terrificanti incidenti in pista e gli effetti della pressione e dello stress su Wallace, che è estremamente autocritico e determinato e ammette a un certo punto di aver bisogno di un supporto.

Dall’altro, diventano un tema cruciale della docuserie le discriminazioni razziali, che finiscono per intrecciarsi alla carriera sportiva di Wallace. In seguito all’uccisione di George Floyd e alla nascita del movimento Black Lives Matter, infatti, Bubba Wallace si schiera apertamente sulla questione e si mostra dopo una gara con una maglietta con la scritta I can’t breathe, frase pronunciata da Floyd prima di morire. La presa di posizione del pilota contro le discriminazioni razziali, però, provoca delle tensioni.

Qando esce Bubba Wallace

La docuserie Bubba Wallace: in gara contro ogni limite sarà distribuita su Netflix il 22 febbraio 2022. Attualmente sulla piattaforma di streaming è già possibile vedere il trailer che anticipa contenuti e stile degli episodi in arrivo.