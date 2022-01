La fantastica signora Maisel: come sarà la quarta stagione

È sempre più vicina la data di uscita della quarta stagione de La fantastica signora Maisel (il titolo originale è The Marvelous Mrs. Maisel), la serie tv Amazon Original che ha debuttato su Prime Video nel 2017. Il progetto ha la firma di Amy Sherman-Palladino, già creatrice di Una mamma per amica.

È passato diverso tempo dall’ultima volta che i fan hanno riso, gioito e pianto insieme a Midge Maisel sul piccolo schermo. La terza stagione della serie, composta da otto episodi, era infatti uscita nel 2019 negli Stati Uniti e nel 2020 in Italia. Ma l’attesa ormai è quasi finita. Le nuove puntate sono attese su Prime Video a febbraio 2022 e c’è anche qualche interessante novità rispetto al passato. Tra queste, le new entry nel cast: Kelly Bishop e Milo Ventimiglia, già star di Una mamma per amica, avranno un ruolo nella nuova stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, anche se non è ancora dato sapere quale.

Chi è la fantastica signora Maisel

La protagonista della serie tv statunitense, ovvero la “signora" del titolo, è Midge Maisel, ebrea che vive a New York alla fine degli anni Cinquanta.

Nelle passate stagioni l’abbiamo vista fare la casalinga e aiutare il marito Joel a esibirsi come comico, pur con scarsi risultati. Dopo una serata particolarmente disastrosa l’uomo la lascia e lei, ubriaca, si esibisce in un locale improvvisando uno spettacolo comico.

A quel punto Midge, in modo sempre più consapevole, inizia davvero a proporsi come comica, supportata dall’agente e amica Susie. Anche se la scelta desta disapprovazione e stupore in amici e familiari, i successi alla fine arrivano e Midge, che sul palco si presenta come la signora Maisel, arriva anche ad aprire le serate del tour nazionale di un noto cantante.

Di cosa parla la quarta stagione

Nel finale della terza stagione di La fantastica signora Maisel avevamo lasciato Midge (interpretata da Rachel Brosnahan) senza ingaggio e senza soldi a causa di una battuta sgradita a Shy Baldwin, il cantante con cui era in tour.

Nel capitolo di prossima uscita, ambientato negli anni ’60, la vedremo alle prese con un nuovo ingaggio nel quale le verrà data totale libertà riguardo la sua creatività. Come sempre, la comica dedicherà grandi tempo ed energie al lavoro, anche a costo di rinunciare a qualcosa sul fronte della vita privata e sentimentale: una scelta, questa, che creerà delle rotture in famiglia e con gli amici.

Il cast: chi recita in La fantastica signora Maisel

Oltre a Rachel Brosnahan, nel cast tornano i volti già noti delle passate stagioni, tra cui quello di Alex Borstein (Susie). Tra i nomi nuovi, a parte Milo Ventimiglia e Kelly Bishop, figurano Reid Scott, Kayli Carter, Jason Ralph, Gideon Glick e John Waters.

Quando esce la nuova stagione

La data di uscita della quarta stagione de La fantastica signora Maisel è il 18 febbraio 2022. È prevista la diffusione di due nuovi episodi ogni venerdì, per quattro settimane.

