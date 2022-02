La fantastica signora Maisel: la quinta stagione sarà l'ultima?

L’annuncio è arrivato in concomitanza con l’uscita della quarta stagione: The Marvelous Mrs. Maisel (La fantastica signora Maisel), l’acclamata e pluripremiata serie comedy visibile in streaming su Prime Video, sarà rinnovata per una quinta stagione. Ma non è questa l’unica recente rivelazione sul futuro del progetto firmato Amazon Studios.

La quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel ha debuttato lo scorso 18 febbraio 2022 su Prime Video con i primi due episodi e la messa in onda sta proseguendo con l’uscita di due puntate ogni venerdì per quattro settimane. Gli spettatori, insomma, hanno letteralmente avuto a malapena il tempo di iniziare a seguire le nuove avventure professionali, familiari e sentimentali di Midge Maisel, eppure è già tempo di familiarizzare con l’idea che la serie sta per concludersi definitivamente. Proprio così: come ha annunciato Prime Video, infatti, verrà prodotta anche la quinta stagione, ma sarà l’ultima.

The Marvelous Mrs. Maisel 4: le prime puntate

La quarta stagione appena iniziata nelle prime due puntate ha portato in scena una Miriam “Midge" Maisel in profonda crisi dopo la brusca, ingiusta e inaspettata fine del suo rapporto di lavoro con il cantante Shy Baldwin. La notizia è diventata di dominio pubblico e la reputazione di Midge come comica ne ha risentito parecchio: non riesce più a esibirsi nemmeno nei club più modesti.

A ciò si sommano l’umiliazione per il fallimento e anche le preoccupazioni economiche, dato che Midge, proprio il giorno prima di essere licenziata, aveva riacquistato la casa di famiglia grazie a un prestito dell’ex suocero, per il quale il suo contratto di lavoro fungeva da garanzia. La protagonista si trova così nella necessità di avere immediatamente i soldi guadagnati fino a quel momento, che la manager e amica Susie le teneva da parte.

Quello che Midge non sa però, e che gli spettatori sanno da molto tempo, è che la manager ha sperperato quel denaro. Un prestito a Susie da parte dell’ex marito di Miriam risolve la situazione, per lo meno temporaneamente. Intanto, comunque, la comica non si perde d’animo: è più che mai determinata a esibirsi e vuole farlo alle sue condizioni. E in effetti si presenta un’occasione da prendere al volo…

The Marvelous Mrs. Maisel: la quinta stagione

Per ora non sappiamo molto della quinta e ultima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, se non che le riprese sono attualmente in corso a New York. La data di uscita potrebbe quindi essere già nel 2023. Naturalmente il progetto continuerà ad avere la firma di Amy Sherman-Palladino (autrice e regista) e di Daniel Palladino (executive producer, autore e regista).

Commentando la ormai non troppo lontana conclusione della serie, Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, ha dichiarato: “La serie ha significato davvero tanto per Prime Video e gli effetti del suo successo continueranno a farsi sentire a lungo, anche dopo la sua stagione finale. Non vedo l’ora che i fan e gli spettatori di Prime Video in tutto il mondo possano assaporare ogni momento mentre diamo il via al culmine di questa serie rivoluzionaria e indimenticabile".

