La lampada smart di Xiaomi è il regalo tech economico ideale

Mancano ancora una cinquantina di giorni a Natale, ma è già tempo per comprare qualche regalo tech approfittando delle offerte attualmente in corso. A Natale, si sa, i prezzi salgono ed è quindi molto meglio pensarci adesso, non dopo, soprattutto in caso di regali tecnologici economici.

Per fortuna la scelta, se parliamo di regali di Natale tech, è pressoché infinita. Ma, c’è da scommettere, qualunque regalo tech vi venga in mente quasi certamente Xiaomi ha almeno un prodotto che fa al caso vostro. Ad esempio se parliamo di lampade smart, un settore nel quale Xiaomi è presente con molti modelli già da diversi anni. Quella che vi mostriamo oggi, però, ha la particolarità di non essere una lampada smart prettamente da ufficio, con un design freddo e asciutto, ma al contrario è una bella lampada, che si può mettere tranquillamente anche in salotto o in camera da letto, sul comodino. E’ la lampada smart con controllo vocale Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, che oggi è in offerta su Amazon.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2: caratteristiche tecniche

La lampada smart Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 ha una forma a cilindro, che ricorda vagamente quella di un grosso smart speaker (15x15x25 centimetri di dimensioni, per 1 Kg di peso).

Invece è una smart lamp WiFi (2,4 GHz), compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit (ma la si può usare anche semplicemente con l’app proprietaria Mi Home). Ciò vuol dire che la potremo accendere da remoto, inserire in una routine dell’assistente o accendere e spegnere con un comando vocale.

Non è un faro abbagliante, ma una lampada da ambiente: la potenza massima è di 9 Watt ed è regolabile con lo slider touch sul frontale, con l’app o con la voce tramite l’assistente configurato. Oltre a regolare la potenza, si può regolare anche il colore della luce: bianco, più o meno caldo, oppure luce colorata.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2: l’offerta Amazon

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 ha un prezzo di listino in Italia di 49,99 euro, tutto sommato corretto vista la marca e il bel design, che si abbina a un po’ tutti i tipi di arredamento.

Al momento, però, è in forte sconto su Amazon e costa molto meno: 35,99 euro (-14 euro, -28%), venduta e spedita da Amazon. Che dire: se siete in cerca di regali tech per Natale 2021, e cercate qualcosa di economico ma utile e “che fa figura“, allora il primo l’avete trovato.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 – Lampada Smart a controllo vocale – Compatibile Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit