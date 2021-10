La Rete Top Quality di WINDTRE: perché sceglierla

La storia del successo di WINDTRE e la nascita della Rete Top Quality

Con la nascita del brand unico WINDTRE dall’unione dei due marchi ‘storici’ Wind e 3, l’impulso verso nuove tecnologie si è fatto sempre più rapido. WINDTRE ha puntato ad investimenti importanti per migliorare la qualità, la velocità, e l’affidabilità della propria rete, grazie ai quali ha potuto raggiungere risultati di rilievo in termini di performance del servizio. In base ai test svolti dai clienti e analizzati da Ookla® risulta che la rete mobile WINDTRE è la più veloce d’Italia*.

Anche la copertura dell’operatore è elevata e raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 95,4% in 5G**. La nuova rete WINDTRE dunque è in grado di soddisfare le nuove esigenze di una connessione mobile internet più stabile e veloce, che permette un trasferimento di una quantità maggiore di dati in un tempo minore; prerogative essenziali queste per videochiamate fluide in alta definizione e per lo streaming video.

Una rete tutta nuova, anche per il servizio 5G!

Grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione dati ad alta velocità/capacità, è stato possibile per la società sviluppare la propria presenza per quel che riguarda la rete 5G, con una copertura della popolazione nazionale superiore al 95,4%**. I vantaggi del suo utilizzo sono molteplici, primo fra tutti quello di permettere una notevole semplicità nella trasmissione dei dati e, dato altrettanto importante, nella semplificazione delle comunicazioni.

La promozione WINDTRE: se non la provi non ci credi!

Per permettere a tutti, anche a chi ancora è scettico, di provare in prima persona l’efficienza della Rete Top Quality, WINDTRE ha deciso di lanciare una nuova promozione, denominata "1° MESE GRATIS E SENZA VINCOLI". Questa iniziativa dal nome decisamente "parlante", consiste nel permettere ai nuovi clienti di provare senza costi o vincoli per un mese la rete mobile dell’operatore.

L’attivazione è molto semplice: basta recarsi nel WINDTRE Store più vicino, scegliere una delle offerte 5G Easy Pay in promozione e fin da subito sarà possibile provare in prima persona le performance della Rete Top Quality di WINDTRE, senza pagare né il costo del primo mese né quello della SIM.

Non essendoci vincoli, l’utente può, entro il termine del periodo promozionale, decidere in qualsiasi momento di disdire l’offerta, senza alcun costo. Se, invece, la Rete Top Quality avrà soddisfatto le sue esigenze, non sarà necessario fare nulla, l’offerta si rinnoverà automaticamente ogni mese e l’utente potrà continuare a navigare senza pensieri.

Le offerte disponibili

Quali sono quindi le offerte che WINDTRE mette a disposizione dei suoi nuovi clienti? Vediamole una per una.

Di Più Lite 5G Easy Pay: questa offerta prevede 50 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, a 12,99€/mese.

Di Più Full 5G Easy Pay​: mette a disposizione del cliente 100 giga in 5G , Call center senza attese, 50 minuti verso l’estero, minuti illimitati in Italia e 200 sms ad a 14,99 €/mese.

Per gli under 30 è stata pensata l’offerta Young 5G Easy Pay con giga illimitati in 5G per tutte le app di social, chat, musica, e-learning, mappe e gaming, minuti e sms illimitati e 80 giga da usare come si preferisce, a 11,99 €/mese.

Call Your Country Premium 5G Easy Pay offre 300 minuti verso l’estero, 200 giga in 5G e minuti nazionali illimitati a 13,99 €/mese.

Per ricapitolare, quindi, le offerte in promo sopra indicate prevedono un costo mensile, con un primo periodo gratuito e senza vincoli di 31 giorni. Al termine del periodo promozionale gratuito, le offerte si rinnoveranno al costo indicato con addebito, sul metodo di pagamento scelto, anche dell’eventuale costo di attivazione.

* Ookla® per la Rete mobile più veloce d’Italia: in base alle analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence® per device con chipset moderni sulle tecnologie complessive di rete mobile, nel primo e secondo trimestre 2021. Marchi Ookla utilizzati su licenza e pubblicati con autorizzazione. Info su windtre.it/ookla

**WINDTRE copre il 95,4% della Popolazione in modalità 5G FDD DSS, e il 38,0% in modalità 5G TDD. Le coperture sono in sovrapposizione. La tecnologia 5G FDD DSS permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD sia per connessioni 4G che per connessioni 5G. La rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente . Maggiori informazioni disponibili su: https://www.windtre.it/la-nostra-rete-5g/