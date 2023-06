La storia di Caravaggio in un film

La storia del celebre pittore italiano vissuto a cavallo tra Cinquecento e Seicento Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, è raccontata in un film firmato da Michele Placido, attore e regista, tra le altre cose, di Romanzo criminale, Il grande sogno, Prima di andar via e 7 minuti. Uscito nel 2022, il film L’ombra di Caravaggio è stato premiato con il David dei Giovani 2023 e sarà visibile per la prima volta in televisione questa sera, 19 giugno, su Sky e in streaming su NOW.

Il cast di L’ombra di Caravaggio

Un’esplorazione dell’intricata e avventurosa esistenza di Caravaggio, già celebre durante la sua epoca ma tormentato dall’oscurità e dalle contraddizioni: è questo, in sintesi, il cuore del film scritto, diretto e interpretato da Michele Placido, che arriva così al suo quattordicesimo film da regista.

Il protagonista del film è Riccardo Scamarcio e nel cast al suo fianco ci sono anche Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Lolita Chammah.

La trama di L’ombra di Caravaggio

Il film è ambientato in Italia nel 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale ed è deciso a ribellarsi alle regole imposte dal Concilio di Trento, che aveva voluto definire rigidamente le coordinate di rappresentazione dell’arte sacra. Per i suoi dipinti a tema religioso Caravaggio usa come modelli prostitute, ladri e vagabondi: un’abitudine che, come è facile immaginare, non lo rende particolarmente gradito all’ambiente ecclesiastico. Inoltre, il pittore ha ucciso un suo rivale d’amore e viene condannato per omicidio.

Papa Paolo V commissiona un’indagine a un agente segreto del Vaticano, soprannominato l’Ombra. Questo agente avvia le sue attività di inchiesta ritrovandosi tra le mani la possibilità di decidere il destino di un genio. L’indagine ha infatti lo scopo di stabilire se il pittore merita la grazia o deve essere condannato a morte.

Il Caravaggio immaginato e raccontato da Michele Placido non è solo ribelle e inquieto, ma anche devoto, scandaloso, indipendente e trasgressivo. Come viene definito in una nota stampa, è in un certo senso «un’artista maledetto» e «quasi una rockstar ante litteram». Sicuramente un’icona affascinante e senza tempo, capace di far coesistere in sé genio e sregolatezza.

Quando e dove vedere L’ombra di Caravaggio

Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022 e distribuito nella sale cinematografiche italiane dal 3 novembre dello stesso anno. Ora, per la prima volta, arriva in tv.

L’ombra di Caravaggio va in onda questa sera, lunedì 19 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Alle 21.45 è prevista la messa in onda su Sky Cinema Drama. Il film resta disponibile on demand e sarà disponibile anche in 4K su Sky Cinema 4K, sempre il 19 giugno alle 21.15.

