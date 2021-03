La Templanza: la nuova serie spagnola Amazon Original

Negli ultimi anni, le serie tv spagnole in streaming hanno avuto un enorme successo. Da La Casa di Carta, a Vis a Vis fino a Élite, questi sono solo alcuni esempi, tutti disponibili su Netflix. Ma ora, Amazon Prime Video entra nel terreno di gioco con un nuovo titolo.

La Templanza è la serie spagnola Amazon Original, in arrivo sulla piattaforma il 26 marzo. È basata sul romanzo di María Dueñas. Si tratta di un dramma in costume, ambientato nel XIX secolo. Il pubblico conoscerà due mondi, due persone totalmente diverse, che finiranno per avvinarsi sempre di più. Il tocco solenne e romantico non mancherà. Questa non è la prima serie tv spagnola prodotta da Amazon: ricordiamo che ha già proposto El Cid, ottenendo un discreto seguito. A conferma che gli show provenienti dalla penisola iberica siano particolarmente fortunati. La Templanza ci permette anche di conoscere diverse location: è girato tra Tenerife, Madrid, Toledo, Cadice e anche Dublino e può contare su un cast internazionale. Non rimane che conoscerne i dettagli.

Di cosa parla la serie tv La Templanza: la trama

La serie tv La Templanza è ambientata alla fine dell’800 tra l’America Latina e l’Inghilterra. Racconta la storia di Mauro Larrea e Soledad Montalvo, due persone che si sono costruite da sole, apparentemente diverse tra loro, che si incontrano in modo imprevedibile e finiscono per avvinarsi sempre di più.

Tra dramma, accenni storici e romanticismo, La Templanza accompagna il pubblico alla scoperta di diversi ambienti: l’alta società inglese, le comunità di minatori messicane, arrivando alla tratta degli schiavi e Cuba.

Georgia Brown, Director of European Amazon Original Series, Amazon Studios, ha raccontato così il progetto:

"La Templanza è una serie elegante che cattura l’attenzione dello spettatore, per immergerlo in un viaggio senza eguali. È stata una fantastica esperienza adattare un romanzo di così grande successo con l’autrice María Dueñas, così come anche con i nostri partner Buendía Estudios e Boomerang TV, per portare questa storia ai nostri clienti Prime in tutto il mondo".

Serie tv La Templanza: cast

I due protagonisti sono interpretati da Leonor Watling, nei panni di Soledad Montalvo e Rafael Novoa, in quelli di Mauro Larrea.

Il cast corale è formato da più 130 attori provenienti da tutto il mondo, tra questi ci sono Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid e Raúl Briones.

La Templanza: uscita

La prima stagione della serie tv è composta da 10 episodi di 50 minuti ciascuno. Sarà disponibile a partire dal 26 marzo per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video, in più di 240 Paesi in contemporanea. Contemporaneamente su Netflix uscirà la nuova serie dei creatori de La Casa di Carta, Sky Rojo.