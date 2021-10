La webcam per videochiamate e streaming ora costa meno della metà

A lungo considerata un accessorio poco utile, oggi la webcam USB è qualcosa di fondamentale quasi ogni giorno: tra una videoconferenza di lavoro, una videochiamata con amici e parenti e, perché no, anche una sessione di streaming durante una partita online, avere una buona webcam è diventato molto importante. Tanto che, di punto in bianco, tutti hanno scoperto che quelle integrate nei laptop sono di bassissima qualità.

Specialmente durante i mesi più bui della pandemia, quando eravamo tutti chiusi a casa per decreto e dovevamo lavorare da remoto, c’è stata una piccola grande rivoluzione nel mercato delle webcam: la richiesta era altissima e i modelli dei due produttori più famosi e blasonati (cioè Logitech e Microsoft), sono letteralmente spariti dagli e-commerce in un batter d’occhio, sono andati a ruba. Questo periodo è stato una grande occasione per i produttori meno conosciuti, perché molti utenti si sono dovuti “accontentare" dei loro prodotti, visto che non trovavano quelli (ottimi, va precisato) di Logitech e Microsoft. E così, da un giorno all’altro, si è scoperto che c’erano sul mercato delle buone webcam USB prodotte da aziende poco note. Una di queste è la Angetube Full HD 1080p con ring light integrata, il cui prezzo è letteralmente raddoppiato nel periodo aprile-giugno 2020 ma ora, al contrario, è ridotto ad un terzo del prezzo di listino.

Webcam Angetube Full HD 1080p: caratteristiche tecniche

La Angetube Full HD 1080p, come dice il nome stesso, è una webcam con risoluzione Full HD 1080p, contro la risoluzione 720p della stragrande maggioranza delle webcam integrate nei laptop.

E’ un prodotto che, grazie alle sue caratteristiche tecniche, ha due anime: una “pro“, l’altra “gaming“. L’alta risoluzione, infatti, fa il paio con una luce ad anello che illumina il volto durante le videochiamate, ma senza abbagliare l’utente (ci sono tre livelli di luminosità a disposizione, regolabili con il tocco). Avere più luce durante una videocall è importante, perché migliora nettamente la ripresa e, di conseguenza, aggiunge professionalità alla chiamata.

Allo stesso tempo, però, la luce è utile anche durante una partita ai videogiochi online, magari la sera e con poca luce, se vogliamo fare lo streaming della nostra sessione di gaming. Non manca, per questo, la compatibilità con i noti software di streaming OBS XSplit e Mixer.

Non manca nemmeno l’autofocus e i microfoni sono due e con cancellazione del rumore di fondo. Infine, il flusso è codificato H.264 per occupare una banda dati minore e non saturare la connessione a Internet. Niente male per un modello di un produttore che, fino all’anno scorso, nessuno conosceva.

Webcam Angetube Full HD 1080p: l’offerta Amazon

La webcam Angetube Full HD 1080p è un prodotto che non mira a sfidare quelli di Microsoft e Logitech e lo si intuisce dal prezzo di listino, nettamente inferiore: 89,99 euro (che sono il giusto, per le funzioni offerte). La Angetube Full HD 1080p gioca su un altro terreno, quello delle webcam economiche che si distinguono dalla massa.

Il prezzo, infatti, è una via di mezzo tra i 25-30 euro dei prodotti entry level e i 100-200 euro delle webcam migliori. Al momento, però, il prezzo non è assolutamente quello che avete appena letto, ma molto meno: la webcam Angetube Full HD 1080p con ring light è in vendita su Amazon a 32,58 euro (-57,41 euro, -64%). Praticamente due terzi in meno, per togliervi ogni dubbio sul comprarla o no.

Webcam Angetube Full HD 1080p con autofocus e luce ad anello