Laptop: ROG Zephyrus M16 2023 è arrivato in Italia

Asus ha lanciato anche sul mercato italiano la nuova linea di notebook Asus ROG M16 (2023) GU604. ROG sta per Republic of Gamers, cosa che dice chiaramente a chi sono rivolti i laptop di questa gamma. La scheda tecnica lo conferma: il nuovo ROG M16 è dotato di un ottimo processore Intel, tanta memoria RAM e una potente scheda grafica Nvidia.

Tutti i nuovi laptop ROG Zephyrus M16 2023 hanno poi il sistema operativo Windows 11, switch MUX per ottimizzare le performance delle GPU e un raffinato sistema di dissipazione del calore con tra ventole e metallo liquido applicato alla CPU. Il tutto, chiaramente, ad un prezzo molto elevato.

Laptop ROG Zephyrus M16 (2023): com’è fatto

Il processore scelto per il laptop ROG Zephyrus M16 (2023) è l’Intel Core i9 di tredicesima generazione (13900H), abbinato a 32 GB o 64 GB di RAM e fino a 2 TB di storage su disco SSD. Disponibili due modelli di GPU discreta: Nvidia GeForce RTX 4090 o Nvidia GeForce RTX 4080.

Il display è di tipo "Nebula", un mini LED con risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, 1.100 nit di picco di luminosità, compatibile con con HDR e Dolby Vision. Come si intuisce facilmente dal nome del laptop, lo schermo misura 16 pollici. Nella cornice del display è stata collocata la webcam, con sensore a infrarossi e compatibile anche con il sistema di sblocco facciale Windows Hello.

Anche il comparto audio, compatibile con Dolby Atmos, è particolarmente curato: doppi tweeter e doppi woofer consentono di ascoltare perfettamente ogni tipologia di traccia audio e ogni rumore di gioco. I microfoni registrano un suono sempre pulito, grazie anche alla cancellazione del rumore a due vie basata su algoritmi di intelligenza artificiale.

Le connessioni disponibili su questo potente laptop sono anch’esse utili ai gamer: WiFi6, una porta USB-4 Type C, una porta HDMI 2.1, due porte USB 3.2 Type-A, il jack da 3,5 mm per le cuffie cablate. La batteria è da 90 Wh e la ricarica rapida, secondo le specifiche del produttore, porta l’M16 da 0 a 50% in soli 30 minuti.

Laptop ROG Zephyrus M16 (2023): i prezzi

Asus ROG Zephirus M16 (2023), arriva in Italia in diverse configurazioni e combinazioni di memoria e scheda grafica, tutte decisamente potenti e costose. Il prezzo di partenza è di 3.799 euro, per la versione con GeForce RTX 4080, 1 TB di storage e 32 GB di RAM.