L'assistente di volo: doccia fredda sulla terza stagione

La seconda stagione de L’assistente di volo – The Flight Attendant, che ha debuttato poche settimane fa su Sky e in streaming su NOW, sarà l’ultima? La conferma definitiva non è ancora arrivata, ma pare questo il destino della serie tv HBO con Kaley Cuoco stando a quanto dichiarato dall’attrice.

Nella serie comedy-thriller Cuoco, famosa soprattutto per il suo ruolo in The Big Bang Theory, veste i panni di Cassie Bowden, un’assistente di volo che si trova suo malgrado ad assistere a due omicidi e diventa così una collaboratrice segreta della CIA. Prodotta dallo showrunner Steve Yockey e da Yes, Norman Productions, casa di produzione di Cuoco, la seconda stagione ha mostrato una Cassie sobria, felicemente impegnata con il lavoro da hostess e ancora una volta invischiata in intrighi internazionali più grandi di lei. Le avventure della protagonista, però, sembrano arrivate al capolinea.

Cosa ha detto Kaley Cuoco della serie

Parlando del futuro della serie tv, Kaley Cuoco ha lasciato ben pochi dubbi sui propri progetti a lungo termine. L’attrice, infatti, ha detto chiaramente che preferirebbe fermarsi qui e chiudere la serie tv, almeno per il momento, sebbene altre persone della produzione siano invece desiderose proseguire con la terza stagione de L’assistente di volo.

«Abbiamo fatto due stagioni, forse dovremmo fermarci», ha dichiarato recentemente Cuoco. «Penso di essere parte di una minoranza con questa idea; sicuramente c’è dell’interesse nel fare una terza stagione. Ma credo che per me, adesso, l’aereo sia atterrato». L’attrice ha poi spiegato che dopo gli otto episodi della seconda stagione, così densi di storie e avvenimenti, si è chiesta cosa mai si potrebbe aggiungere di altrettanto interessante e appassionante in una eventuale nuova stagione.

«Alcuni dei miei show preferiti impiegano del tempo per tornare e, quando lo fanno, sono molto felice della nuova stagione. Voglio essere sicura che i fan lo saranno e che non stiamo tirando troppo la corda», ha detto Cuoco. E ancora, su un eventuale ritorno della terza stagione: «Bisognerà ragionarci molto per essere certi che, se torneremo, [la terza stagione] sarà meglio delle ultime due, cosa molto difficile».

L’assistente di volo è stata cancellata?

Insomma, le dichiarazioni di Cuoco non lasciano un grande margine per sperare: se anche la terza stagione si farà mai, non sembra affatto una questione che verrà affrontata in tempi brevi. Tuttavia, al momento L’assistente di volo non è stata cancellata: secondo la stampa, ufficiosamente HBO Max ha soltanto dichiarato che non sono ancora state prese decisioni in merito.