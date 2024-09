Zeo Lite, la nuova lavasciuga di Roborock presentata all'IFA 2024

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra i nuovi prodotti che Roborock ha presentato ufficialmente all’IFA 2024 di Berlino, c’è la lavasciuga smart all-in-one Zeo Lite. Un prodotto molto interessante che l’azienda produttrice ha utilizzato per mostrare al mondo l’innovativa tecnologia di asciugatura Zeo-cycle, un sistema che utilizza la capacità di assorbimento del vapore acqueo di questo prodotto per dosare il calore dell’asciugatura in modo da proteggere i tessuti delicati.

Lavasciuga smart all-in-one Zeo Lite: scheda tecnica

La lavasciuga smart all-in-one Zeo Lite ha una capacità di 10 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura e rappresenta la soluzione perfetta per chi non ha posto per lavatrice e asciugatrice.

Ha ben 27 modalità di lavaggio ampiamente personalizzabili, alle quali si aggiungono diverse opzioni automatizzate che permettono all’utente di selezionare il tipo di lavaggio, il tessuto o la modalità di utilizzo della lavasciuga in base alle proprie esigenze e al tipo di macchie da rimuovere.

Inoltre col sistema Hygienic Cleaning i vestiti vengono igienizzati tramite UVC (radiazione ultravioletta germicida) rimuovendo batteri, allergeni e qualsiasi microrganismo che potrebbe essere nociva per la salute.

L’asciugatura con sistema Zeo-cycle è in grado di assorbire il vapore acqueo senza danneggiare i tessuti delicati e, grazie all’intelligenza artificiale, regolare in automatico la temperatura più adatta a garanzia di un ulteriore rispetto per i vestiti al suo interno.

Molto interessante anche il Roborock LintClear Self-Cleaning System, un sistema di manutenzione del dispositivo che gli consente di svolgere (quando serve) tutte le operazioni per una corretta pulizia della lavasciuga, in modo da allungare la vita del prodotto, garantire sempre un funzionamento efficiente e, naturalmente, liberare l’utente dall’incombenza di tali procedure.

Tutte le varie funzionalità, incluse quelle per il lavaggio e l’asciugatura, possono essere gestite comodamente dall’app ufficiale e anche da remoto; un modo pratico per fare il bucato e tenere sotto controllo tutto il procedimento anche fuori casa. In alternativa si può utilizzare il comodo display touch sul dispositivo che, allo stesso modo, permette di gestire funzioni e impostazioni in modo facile e intuitivo.

Roborock Zeo Lite: prezzo e disponibilità

La nuova Roborock Zeo Lite è in uscita, almeno per ora, solo sul mercato tedesco ma l’azienda produttrice non ha ancora specificato né la data di inizio della commercializzazione né il prezzo di listino.

Non si esclude, comunque, che dopo l’arrivo in Germania questo prodotto possa arrivare anche nel nostro paese dato che in vendita in Italia c’è già il modello Roborock Zeo One, di fascia superiore, che può essere acquistato a 1.299 euro.