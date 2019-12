Come vedere Lazio - Juve in TV e diretta streaming su Sky e DAZN

7 Dicembre 2019 - Lazio – Juve è uno degli anticipi del sabato della quindicesima giornata di Serie A 2019 – 2020. L’inizio della partita è fissato per le 20:45 del 7 dicembre allo stadio Olimpico di Roma. Lazio – Juve può essere vista in TV sul canale DAZN1 disponibile sul satellitare oppure in streaming sull’app di DAZN.

Dopo il pareggio di ieri sera tra Inter e Roma, la Juventus ha la possibilità di tornare prima in classifica battendo la Lazio. Ma non sarà così semplice. I biancocelesti sono terzi in campionato e arrivano da un momento di grande forma, con un Ciro Immobile capocannoniere del campionato e in striscia positiva da quasi dieci giornate. Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Khedira, operato al ginocchio e fuori per i prossimi tre mesi e di Aaron Ramsey, bloccato da un problema muscolare. Spazio a Bentancur e a Bernardeschi. In attacco Dybala favorito su Higuain. La Lazio, invece, schiera la squadra titolare: 3-5-2 con in mezzo al campo Milinkovic- Savic e Luis Alberto. Coppia d’attacco formata da Correa e Immobile.

Lazio – Juve: orario di inizio

Lazio – Juve giocano alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Come vedere Lazio – Juve

Come tutti gli anticipi del sabato sera, Lazio – Juve è un’esclusiva DAZN. La partita può essere vista in TV sull’app di DAZN utilizzando uno smart TV compatibile oppure sul canale DAZN1, disponibile al numero 209 di Sky.

Per gli appassionati c’è lo streaming di Lazio – Juve sull’app di DAZN utilizzando i dispositivi supportati (smartphone, tablet, computer, console). Il collegamento con il campo inizia alle ore 20:15

Le probabili formazioni di Lazio – Juve

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.