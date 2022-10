Le 5 migliori app per viaggiare

Oggi vogliamo consigliarvi 5 applicazioni che troviamo particolarmente utili quando siamo in viaggio, pronti a scaricare? Sono tutte disponibili per Android e iOS e gratuite.

Numero 1 – Reverso context

Si tratta di un’app per traduzioni linguistiche con alcune funzioni speciali particolarmente interessanti. Innanzitutto, per tradurre una parola o una frase Reverso Context considera il contesto in cui è inserita, quindi dà diverse traduzioni con esempi pratici dell’utilizzo per una comunicazione più fluente e meno “macchinosa". Consente anche dettatura e lettura vocale e, soprattutto, in una sezione ad hoc si possono anche imparare parole nuove.

Numero 2 – Google Lens

Quest’app è davvero un must have. Attivando google lens si possono fare diverse cose, tra cui puntare la fotocamera su un testo, come un cartello o un menu, per avere la traduzione di ciò che c’è scritto in tempo reale.

Consente di scattare foto ad un oggetto, come una borsa, una maglietta o delle cuffie per cercarle direttamente online. Consente di fotografare un luogo per scoprire in modo semplice e immediato di cosa si tratta e permette, sempre fotografando, di vedere i piatti elencati su un menu, cosa particolamente utile quando ci troviamo in viaggio e non sappiamo cosa mangiare.

Numero 3 – GetYourGuide

Su GetYourGuide potete localizzarvi in una città e vedere tutte le esperienze a vostra disposizione, pronte per essere prenotate: c’è qualsiasi cosa, da visite guidate a gite in barca, da esperienze culinarie ad attività avventurose. Sicuramente non farete la classica gita fuori porta!

Numero 4 – Google Maps

Come non nominare l’app più famosa per trovare i percorsi migliori, indispensabile soprattutto quando ci troviamo in posti che non conosciamo.

In viaggio, però, oltre a cercare le indicazioni e monitorare il traffico con Google Maps possiamo creare liste di posti da visitare per tenerli sotto controllo in una sorta di itinerario. Basterà cliccare sul luogo che vogliamo aggiungere, su salva e poi scegliere l’elenco “da visitare".

Numero 5 – Trainline

Si tratta del compagno di viaggio perfetto per chi vuole spostarsi in treno o pullman. Trainline è n motore di ricerca per viaggi su questi mezzi in tutta Europa, che consente di consultare tutte le possibilità disponibili e acquistare direttamente in app anche i biglietti.

Ora non vi resta che partire per il prossimo viaggio! Con lo smartphone alla mano sarà tutto più facile: le applicazioni che vi abbiamo suggerito sono tutte disponibili gratuitamente per iPhone, quindi per l’installazione con il sistema operativo iOS e per tutti gli smartphone Android, quindi con una vastissima disponibilità di cellulare tra cui scegliere.