Le 6 novità di Android per l'estate 2021

Con un post sul blog ufficiale di Google Fiona Lee, Program Manager di Android, ha svelato 6 novità in arrivo entro l’estate sul sistema operativo del robottino verde. Non tutte arriveranno anche in Italia, almeno non subito, mentre alcune sono in fase di test.

Si tratta di novità abbastanza “assortite“, che riguardano diversi aspetti e funzioni di Android: dalla rilevazione dei primi segnali di un terremoto ad Android Auto, passando per l’app Messaggi e per una funzione pensata per i disabili motori ma che tornerà utile anche a chi non ha problemi di salute. Come sempre accade con le novità di Android e dei prodotti Google, però, saranno novità che verranno distribuite gradualmente agli utenti, per scaglioni e “lato server“: non servirà, quindi, alcuna azione specifica dell’utente se non quella di installare i normali aggiornamenti periodici del sistema operativo e delle app.

Le novità di Android che non arriveranno in Italia

Come già accennato, non tutte le 6 novità annunciate da Google arriveranno subito anche in Italia. Si tratta del sistema di allerta terremoti e dei nuovi suggerimenti per Emoji Kitchen in Gboard.

Il primo non è altro che l’Android Earthquake Alerts System, annunciato ad agosto dell’anno scorso e fino ad ora testato solo in Grecia e in Nuova Zelanda. Nel corso dell’estate Google lo porterà anche in altri 7 Paesi: Turchia, Filippine, Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Sono tutti Paesi altamente sismici, e Google li ha scelti come banco di prova per affinare ulteriormente la funzione.

Il secondo è invece una funzione della tastiera Gboard di Google in versione beta: suggerimenti contestuali in Emoji Kitchen. Con Emoji Kitchen è possibile combinare più Emoji in una sola, per crearne fino a 14.000 totalmente nuove.

Come dice lo stesso nome, i suggerimenti contestuali propongono all’utente alcune specifiche Emoji in base a ciò che sta scrivendo. Google sta rendendo disponibile questa funzione anche sulle tastiere Gboard non beta, quelle usate da tutti gli utenti, in lingua inglese, spagnola e portoghese.

Le novità di Android che arriveranno in Italia

Le altre quattro novità di Android per l’estate 2021, invece, dovrebbero arrivare anche in Italia. La prima riguarda l’app Messaggi: sarà possibile segnare come “importante" un messaggio, che verrà evidenziato con una stellina. In questo modo sarà più facile trovarlo all’interno del flusso della chat.

Sarà poi possibile usare la voce e i comandi vocali per aprire le app e, in alcuni casi, per cercare qualcosa al loro interno. Si tratta di un potenziamento di una funzione già lanciata nell’ottobre 2020.

La terza novità che arriverà anche in Italia riguarda Voice Access, il servizio di accessibilità che permette agli utenti disabili di comandare il device Android con la voce. Il servizio verrà ora attivato solo se l’utente sta guardando lo schermo, cosa che impedirà le attivazioni casuali e non volute.

Sempre su Voice Access arriva anche una comoda novità: quando l’utente dovrà inserire una password (che probabilmente includerà al suo interno uno o più caratteri speciali), potrà descrivere il carattere o simbolo con la voce. Ad esempio, per fare in modo che Voice Access scriva “password$“, basterà pronunciare la parola “password" e “simbolo del dollaro“.

Infine, le ultime novità in arrivo sono per Android Auto. Sarà possibile personalizzare la Home di Android Auto con lo smartphone e attivare manualmente il dark mode. Sarà anche possibile usare Android Auto per cercare le colonnine di ricarica per le auto elettriche e leggere e scrivere messaggi con WhatsApp o Messaggi, direttamente dalle app.