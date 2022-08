Le commedie romantiche più belle per le sere d'estate

Immaginiamo una piacevole sera d’estate, una cena in compagnia, magari la brezza marina o un fresco venticello di montagna in sottofondo… cosa manca per completare il quadro? Un bel film, ovviamente! Per rendere la serata indimenticabile, la scelta giusta potrebbe essere una commedia romantica.

Sulle principali piattaforme di streaming non mancano titoli di recente uscita. Su Prime Video c’è Tutto è possibile, disponibile dallo scorso luglio, diretto da Billy Porter e scritto da Ximena García Lecuona. La storia d’amore raccontata, non priva di difficoltà e dolcezza, è quella tra Kelsa, una liceale trans sicura di sé, e il suo compagno di classe Khal, che si invaghisce di lei. Su Netflix invece da poco c’è Da ciao ad addio: Clare e Aidan decidono di lasciarsi prima dell’università, ma tutto potrebbe cambiare durante il loro ultimo appuntamento. Ecco le altre commedie romantiche da vedere.

Le relazioni pericolose

Disponibile su Netflix, questo film del 2022 dura poco meno di due ore e ha per protagonista la giovane e ingenua Célène che, appena arrivata a Biarritz, si innamora di Tristan, ragazzo ribelle e affascinante.

Quello che la ragazza ignora, però, è che in realtà è finita nelle grinfie della reginetta dei social Vanessa, che vuole prendersi gioco di lei con una crudele scommessa. Prima che l’amore vero sbocci, insomma, ci sono diverse spine da evitare… Il cast del film include Paola Locatelli, Simon Rérolle e Ella Pellegrini.

Mamma, non fare guai!

Siamo abituati agli adolescenti che si innamorano, va bene. Ma l’amore capita a qualunque età, no? Lo dimostra questa buffa e dolce serie tratta da una storia vera. La protagonista è una sessantenne che, dopo essere rimasta vedova, decide di ritrovare l’amore… con grande gioia e preoccupazione delle due figlie! Si trova su Netflix.

Corro da te

Disponibile su Sky on demand, in streaming su NOW e anche su Prime Video, questa commedia romantica è uscita di recente ed è già stata vista a oltre un milione di spettatori. Diretto da Riccardo Milani, si tratta del remake del film francese Tutti in piedi e ha per protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Gianni, un quasi cinquantenne in carriera, è disposto a tutto pur di sedurre giovani donne, tanto da arrivare a fingersi su una sedia a rotelle. Ma quando nella sua vita entra la solare e incantevole Chiara, resa paraplegica da un incidente, Gianni cambierà prospettiva su molti temi.

Not Okay

Le bugie hanno le gambe corte. Lo sa bene la protagonista di questo film, da poco disponibile su Disney+. Danni (Zoey Deutch) è una scrittrice senza obiettivi, senza amici e senza prospettive sentimentali che finge di essere impegnata in uno straordinario viaggio a Parigi per aumentare il suo seguito su Instagram.

Ma quando ottiene la vita che ha sempre desiderato e in più conquista Colin, l’uomo dei suoi sogni, Danni capisce che tutto potrebbe andare in frantumi in un attimo…