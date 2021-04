Le Fate Ignoranti: annunciato il cast della serie tv

Le Fate Ignoranti diventa una serie tv. Proprio come il film, uscito ormai venti anni fa nelle sale cinematografiche, sarà scritta e diretta da Ferzan Özpetek. Sarà presto disponibile sul canale Star di Disney +, nato proprio per il pubblico di adulti. Sarà composta da otto episodi e avrà un cast corale, composta da famosi attori italiani.

Le Fate Ignoranti sarà un romantic drama e riprenderà la trama del film campione di incassi uscito nel 2001. Lo show sarà scritto da Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini mentre la produzione è affidata a R&C Produzioni. Quattro episodi saranno poi diretti da Gianluca Manzella, storico collaboratore di Özpetek. Tutto ruota attorno al personaggio di Antonia, che dirige un laboratorio medico e che viene sconvolta dalla morte del marito Massimo a cui è legatissima. Dopo la tragedia deve fare i conti con la vita segreta del suo consorte, che intratteneva una relazione clandestina con Michele. Scopriamo chi sono gli attori coinvolti nel cast e i personaggi che interpreteranno.

Cast Le Fate Ignoranti: attori e personaggi

Iniziamo con la triade dei personaggi principali. Cristiana Capotondi interpreta Antonia, la protagonista della serie tv. Edoardo Scarpetta è Michele, artista che dipinge i fondali degli spettacoli dell’Opera. La casa di Michele è il centro vitale di tutta la vita segreta di Massimo, un via-vai di persone curiose e interessanti, che anche Antonia imparerà a conoscere e amare. Luca Argentero interpreta Massimo, che è anche la voce narrante della storia, un professionista che dirige un import-export. È il marito di Antonia ma anche l’amante di Michele, ha una doppia vita che viene a galla solo dopo la sua morte. Sua moglie, oltre a elaborare il lutto, dovrà fare i conti con i suoi segreti.

Carla Signoris interpreta la madre di Antonia, una donna borghese ma anche viziata e vedova di un Generale. Serra Yilmaz è Serra, il centro morale della Casa, la mediatrice e l’amica di tutti, ma anche la mamma del gruppo di amici, che accudisce ma allo stesso tempo ha una sincerità spiazzante, senza peli sulla lingua. Deniz Burak è Asaf, il nipote di Serra, mentre Paola Minaccioni è Luisella, che ha un negozio di frutta e verdura e convive provvisoriamente con Mara.

Nella serie ci sarà anche Ambra Angiolini è Annamaria, una cartomante che convive con Roberta, interpretata da Anna Ferzetti.

Edoardo Purgatori e Filippo Scicchitano sono rispettivamente Riccardo e Luciano, una coppia omosessuale quasi simbiotica. Lilith Primavera è Mara, fuggita dalla sua famiglia di origine che non accettava che lei fosse una trans, che si trova a fare i conti con il suo passato traumatico quando si confronta con la madre.

C’è poi Edoardo Siravo che veste i panni di Valter, un artista in pensione, che ha insegnato il lavoro di pittore di fondali a Michele. Samuel Garofalo interpreta il ruolo di Sandro, il più giovane del gruppo, insicuro e timido ritrova nella Casa una seconda famiglia in cui crescere senza la paura che i suoi sentimenti vengano giudicati.

Maria Teresa Baluyot è Nora, la colf filippina a casa di Antonia, con cui ha un rapporto molto stretto. Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi sono le Tre Marie, tre donne che sanno tutto di tutti e commentano tutto ciò che accade sempre dalla stessa panchina.

Le Fate Ignoranti, dal film alla serie tv

Come annunciato, Le Fate Ignoranti riprenderà la trama del film, mentre leggendo il cast appare subito chiaro che gli attori principali sono cambiati. Infatti, non troviamo più Margherita Buy nel ruolo di Antonia, Andrea Renzi in quello di Massimo e Stefano Accorsi nel ruolo di Michele.

C’è una interprete amatissima che rimane: Serra è interpretata dall’attrice Serra Yilmaz sia nel film che nella serie.

Il pubblico poi si chiede se le ambientazioni saranno le stesse: per esempio, ritornerà la famosa terrazza del film Le Fate Ignoranti? Non rimane che attendere l’uscita della serie tv sul canale Star di Disney +.