Le migliori app per la gestione della casa

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

In questo articolo, scoprirai i diversi tipi di app disponibili per la gestione della casa, i loro vantaggi e come scegliere le app giuste per te. Una guida indispensabile per semplificare la attività domestiche quotidiane.

Gestire una casa in modo efficiente e organizzato è diventato più semplice che mai grazie alla vasta gamma di applicazioni disponibili sui nostri smartphone. Se prima scrivevamo tutto su quadernetti e post-it, oggi abbiamo sempre a portata di mano soluzioni innovative per semplificare le attività quotidiane.

In questo articolo parleremo proprio di loro e scopriremo alcune delle migliori applicazioni per aiutarti a tenere tutto sotto controllo e trasformare la gestione della casa in un’esperienza più semplice e, qualche volta, anche divertente.

Tody: l’app per organizzare le pulizie

Tody consente all’utente di aggiungere sull’app le stanze della casa e di selezionare, per ognuna di esse, una serie di attività di pulizia. Si inizia toccando su “+” e aggiungendo un’area della casa: in seguito puoi inserire tutti i compiti legati alle camere, come spolverare, lavare il pavimento o organizzare l’armadio. Per ognuno potrai scegliere le tempistiche, quindi ogni quanti giorni fare l’attività, assegnare il livello di impegno necessario, assegnarlo ad un partecipante e alla fine scegliere in che stato si trova al momento. Continuando così per tutta casa, avrai pulizie e riordino sotto controllo.

In basso potrai vedere le attività completate e quelle da fare. Nel menu delle impostazioni puoi aggiungere altri partecipanti che verranno integrati nel programma, in modo da dividere i compiti equamente.

Tody prevede un piano free e uno premium da 9,99 euro l’anno. Quest’ultimo sblocca ulteriori funzionalità e opportunità di personalizzazione.

Blossom: l’app per la cura delle piante

Se non sei un pollice verde capirai la difficoltà nel prendersi cura delle piante e, soprattutto, nel ricordare quando innaffiarle.

C’è un’app che ci aiuta in questa attività, si chiama Blossom ed è davvero completa. Per iniziare puoi cercare la tua pianta per nome o identificarla tramite fotocamera: una volta scelta, avrai maggiori informazioni sulla pianta in generale, consigli sulle tempistiche di innaffiatura e fertilizzazione, sulla luce e posizione migliori per farla crescere, sulla temperatura ideale e così via.

Salvando e toccando sulla tua pianta si aprirà una sezione molto ricca dove potrai anche impostare i promemoria per aiutarti a ricordare quando e come prenderti cura delle piante, potrai scattare una foto per chiedere informazioni su eventuali malattie, prendere appunti e ricevere consigli utili. Continuando così con tutte le piante di casa non ti sfuggirà più nulla.

L’app è disponibile con un piano gratuito e uno premium al costo di 32,99 euro l’anno per sbloccare tutte le funzioni disponibili.

Simile a quest’ultima c’è WaterMe, disponibile anche per Android come Waterbot, un altro strumento utile per rispettare i tempi giusti di innaffiatura. Al suo interno è possibile fotografare le proprie piante, programmare il momento in cui dovranno essere annaffiate e creare promemoria per ricordarci quando è il momento più opportuno per farlo.

FamilyWall: l’app per l’organizzazione familiare

FamilyWall è un’app che aiuta le famiglie o chi vive sotto lo stesso tetto a semplificare e gestire la propria routine casalinga e la vita in comune. Tra le altre cose, consente di sincronizzare le agende e vedere impegni e appuntamenti di tutti da un’unica interfaccia visualizzabile sotto forma di calendario mensile o giornaliero, particolarmente utile per evitare dimenticanze o accavallamenti di piani. All’interno sarà possibile aggiungere eventi con dettagli, partecipanti, promemoria e informazioni per tutti.

È possibile creare un ricettario condiviso e, nella sezione Galleria, condividere foto e video di ricordi in comune direttamente sull’app.

La maggior parte delle funzionalità dell’app sono accessibili gratuitamente in Family Wall, ma alcune sono disponibili solo a pagamento nella versione Premium al costo di 39,99 euro l’anno.

Bring!: l’app per la lista della spesa smart

Il funzionamento di quest’app è molto semplice, perfetta per condividere la spesa con gli altri membri della famiglia o con i propri coinquilini.

Consente di creare l’elenco delle cose che mancano in casa cliccando sulla Home “Mi serve…” e scegliendo dall’elenco tutti gli elementi che vogliamo. Cliccando su Acquisti si potranno gestire gli articoli e cliccando sui 3 puntini in alto potrai inviare notifiche per comunicare agli altri le tue attività, condividere la lista in formato testo e anche inserire Carte fedeltà dei negozi per consentire a tutti di utilizzarle. Nella sezione Ispirazione troverai ricette e consigli sfiziosi per preparare piatti speciali e non rimanere mai a corto di idee.

L’app è disponibile con un piano gratuito o uno a pagamento al costo di 13,99 euro l’anno. Quest’ultimo consente di eliminare le pubblicità e sbloccare tutte le funzioni disponibili, insieme all’assistenza premium.

Switcho: l’app per gestire le utenze di casa

Switcho è un’app gratuita pensata per aiutare a gestire le utenze di casa, come quelle di luce, gas, internet e telefonia.

Dopo aver registrato l’account e collegato le varie utenze, insieme ai conti bancari se desideri, per scaricare automaticamente le bollette, Switcho mostrerà una panoramica dei consumi e delle spese, consentendo anche di confrontare le tariffe dei diversi fornitori per trovare l’offerta migliore per te.

Tra le funzionalità più interessanti ci sono: comparazione delle tariffe, stima di risparmio, attivazione semplificata dell’offerta migliore e gestione delle utenze.

Che tu sia un genitore impegnato, uno studente, un professionista in carriera o semplicemente desideri ridurre lo stress legato alla gestione domestica, queste app ti offriranno strumenti essenziali per semplificare la tua vita quotidiana e mantenere la tua casa in perfetto ordine.