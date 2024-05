Le novità da non perdere su Apple TV+ a giugno 2024

Fonte foto: Apple TV+

Giugno 2024 sta per iniziare e il catalogo di Apple TV+ si arricchisce con alcune novità per tutti i gusti. Il 28 giugno ad esempio esce WondLa, serie di animazione pensata soprattutto per un pubblico giovane. La protagonista è Eva, un’adolescente vivace e curiosa cresciuta sola, da un robot, in un bunker sotterraneo. Costretta a uscire, si ritrova su un pianeta abitato da alieni. Dove sono gli altri esseri umani? Eva, insieme ad alcuni nuovi amici, inizia un viaggio per scoprirlo e per andare incontro al suo vero destino.

Ecco quali sono le altre novità da non perdere su Apple Tv+ a giugno 2024.

Tierra de mujeres – Intrecci di vite

Tierra de mujeres – Intrecci di vite è una serie dramedy con protagonista Eva Longoria, disponibile dal 26 giugno. L’attrice di Desperate Housewives qui interpreta Gala, una donna newyorkese che, dopo che il marito trascina la famiglia nei guai a causa di alcuni illeciti finanziari, scappa dalla città con l’anziana madre e la figlia studentessa al college.

Per sfuggire ai pericolosi criminali che sono sulla tracce del marito, che è sparito nel nulla, le tre donne si rifugiano in una cittadina nel nord della Spagna. Qui sperano di vivere nell’ombra, ma durante la loro permanenza alcuni segreti di famiglia vengono a galla.

Fancy Dance

Il 28 giugno esce il film Fancy Dance, che include nel cast Lily Gladstone, Isabel Deroy-Olson, Shea Whigham, Ryan Begay, Crystle Lightning e Audrey Wasilewski.

La storia ha come protagonista Jax, una donna che, dopo la scomparsa della sorella, si prende cura della nipote Roki nella riserva Seneca-Cayuga in Oklahoma. Roki rischia di essere affidata al nonno Frank, così zia e nipote partono insieme sperando di riuscire a ritrovare la madre della ragazza.

La storia è ricca di suspence, ma vuole anche essere una riflessione sulle complessità e le contraddizioni che le donne indigene devono affrontare in un mondo colonizzato.

Presunto Innocente

Il titolo di punta di questo mese su Apple Tv+ è Presunto Innocente, serie poliziesca in otto episodi interpretata e prodotta da Jake Gyllenhaal (nella foto). Disponibile dal 12 giugno, la serie tv include nel cast anche Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel, Peter Sarsgaard, O-T Fagbenle e Renate Reinsve.

Basata sull’omonimo romanzo di Scott Turow, la serie tv, che è ideata da David E. Kelley e dal produttore esecutivo J.J. Abrams, ruota attorno a un terribile omicidio che getta nel caos l’ufficio del procuratore di Chicago, dal momento che uno dei dipendenti viene accusato del crimine.

Bread & Roses

Il 21 giugno esce invece il documentario Bread and Roses, diretto Sahra Mani. Il film racconta la caduta di Kabul nelle mani dei Talebani nel 2021 e soprattutto le conseguenze di questo avvenimento sui diritti e sulle possibilità delle donne afghane. Le telecamere seguono in tempo reale tre donne mentre combattono per recuperare la loro autonomia.