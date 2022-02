Le novità di marzo 2022 su Prime Video

Il catalogo del mese di marzo 2022 di Prime Video si preannuncia davvero interessante: gli spettatori potranno infatti finalmente vedere gli attesissimi finali di alcune serie già avviate, ma anche assistere al debutto di alcuni titoli del tutto nuovi, sia sul fronte del cinema sia su quello delle serie tv e degli show.

Il mese inizia con il gran finale della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Le ultime due puntate del comedy show, infatti, saranno disponibili dal 3 marzo e si prevede già il record di spettatori per una produzione italiana di Amazon. Manon ci sarà solo LOL su Amazon Prime Video a marzo: nelle prossime settimane è prevista anche l’uscita degli episodi conclusivi della quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel (La fantastica signora Maisel). Riguardo ai titoli completamente nuovi, c’è particolare attesa nei confronti del film Deep Water (Acque profonde), un thriller erotico con Ben Affleck.

L’uscita più attesa è senz’altro Deep Water (Acque profonde): il film ha la regia di Adrian Lyne, già celebre per pellicole come Flashdance e Attrazione fatale. Ecco gli altri titoli che a marzo 2022 andranno ad arricchire il catalogo di Prime Video:

Tra i nuovi arrivi delle serie tv su Prime Video bisogna segnalare anche la serie antologica ambientata nell’universo di The Boys. Grande attesa anche per la seconda stagione di Upload. Ecco le altre novità:

