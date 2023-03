Le novità di marzo 2023 su Netflix

C’è più di un’uscita interessante attesa su Netflix a marzo 2023. Nella prima metà del mese sbarcheranno sulla piattaforma, ad esempio, la seconda e ultima stagione di Incastrati, con Ficarra e Picone, e la seconda parte della quarta stagione di You. Tra i titoli più appassionanti in arrivo ci sono poi la seconda stagione di Tenebre e ossa e la docuserie Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla. Esce a marzo su Netflix anche L’assedio di Waco, docuserie sull’assedio avvenuto nella città texana di Waco nel 1993. Ecco tutti gli altri titoli in arrivo.

I film di marzo 2023 su Netflix

Tra i film in arrivo su Netflix a marzo 2023 non ci sono solo novità assolute: tra i titoli presto disponibili in streaming c’è infatti anche La battaglia di Hacksaw Ridge, film del 2016 diretto da Mel Gibson con Andrew Garfield. Tra le novità c’è invece Kill Boksoon, con protagonista una madre di un’adolescente che conduce una vita segreta da leggendaria assassina professionista.

1° marzo : La battaglia di Hacksaw Ridge

: La battaglia di Hacksaw Ridge 3 marzo : The Conjuring – Per ordine del diavolo, Il futuro in un bacio

: The Conjuring – Per ordine del diavolo, Il futuro in un bacio 5 marzo : Chris Rock: Selective Outrage

: Chris Rock: Selective Outrage 8 marzo : Un’isola per cambiare

: Un’isola per cambiare 10 marzo : Luther: Verso l’inferno

: Luther: Verso l’inferno 14 marzo: Bert Kreischer: Razzle Dazzle

Bert Kreischer: Razzle Dazzle 15 marzo: Money Shot: la storia di Pornhub

Money Shot: la storia di Pornhub 16 marzo: Era ora

Era ora 17 marzo: L’elefante del mago, Noise

L’elefante del mago, Noise 19 marzo: The Lighthouse

The Lighthouse 21 marzo: Dove sono gli umani?

Dove sono gli umani? 23 marzo: Space Jam: New Legends

Space Jam: New Legends 29 marzo: Emergency: NYC

Emergency: NYC 31 marzo: Kill Boksoon, Murder Mistery 2

Le serie di marzo 2023 su Netflix

A marzo 2023 su Netflix non ci sono soltanto serie e docuserie, ma anche reality show sempre nuovi. Una novità di questo mese in questo ambito è ad esempio Cheat – Chi bara vince, condotto da Danny Dyer ed Ellie Taylor. I concorrenti che partecipano al quiz possono mentire spudoratamente, ricorrendo ad arguzia e bluff, ovviamente senza farsi scoprire, per vincere il montepremi di 50.000 sterline. Tra le serie tv, invece, c’è attesa per la seconda stagione di Sex/Life, che si preannuncia piccante e sensuale tanto quanto la prima.