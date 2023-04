Le nuove funzioni esclusive per gli utenti YouTube Premium

YouTube ha introdotto la qualità video HD "migliorata" a 1080p per gli utenti abbonati al servizio Premium. Per ora solo su iOS, ma ben presto sarà esteso anche su web. Al momento, gli iscritti all’abbonamento Premium di YouTube in tutto il mondo sono circa 80 milioni. Secondo le dichiarazioni di YouTube, la versione migliorata a 1080p dei video, indica una migliore nitidezza dei video, soprattutto se ricchi di dettagli e movimenti.

YouTube ha avviato i test su questa funzione all’inizio dell’anno anche se in molti temevano che l’azienda avrebbe eliminato l’opzione 1080p per i non-abbonati. Tuttavia, coloro che non hanno sottoscritto un abbonamento Premium possono ancora utilizzarla in modalità standard.

Video su YouTube a 1080P: standard o migliorato

Non tutti i video presentano l’opzione Premium 1080p su YouTube, come annunciato recentemente dall’azienda, che ha specificato che rende disponibile questa risoluzione esclusivamente per contenuti che non presentano una definizione pari o inferiore a 1080p. Inoltre, la funzionalità non sarà accessibile per i video brevi (shorts) o live streaming.

Altre funzioni in arrivo su YouTube Premium

Oltre alla novità dei video in 1080p migliorato per gli abbonati a YouTube Premium, la piattaforma ha presentato altre funzionalità in arrivo per i suoi utenti. Ad esempio, gli utenti di dispositivi Apple potranno ora guardare i loro video preferiti su YouTube insieme ad altre persone (ad esempio amici) con FaceTime grazie alla funzione Share Play.

Funzionalità già disponibile su Android, attraverso Google Meet, da dove è possibile guardare i video insieme ad altri, indipendentemente dal fatto che abbiano sottoscritto o meno l’abbonamento Premium.

Una novità molto attesa riguarda la possibilità di riprendere la visione di un video in streaming dal punto esatto in cui si era sospeso e non solo da desktop, ma anche su dispositivi Android e iOS. Questo rappresenta un notevole vantaggio, in quanto consente di spostarsi facilmente da uno schermo all’altro, evitando la perdita di tempo prodotta dal dover cercare il punto giusto in cui si era arrivati nella visione di un video. In particolare, questa funzione si rivela particolarmente utile per chi guarda i propri contenuti preferiti su smartphone o tablet mentre si sposta da un luogo all’altro, e vuole poi continuare la visione su uno schermo più grande, come quello di un laptop o di una smart TV.

Con Premium queuing, invece, sarà possibile, ora, mettere un elenco di video in coda da visionare, anche da smartphone e da tablet.

Infine, con la funzione di download intelligente, che l’azienda ha iniziato a testare l’anno scorso, sono aggiunti i video consigliati automaticamente alla libreria, mentre si è connessi al Wi-Fi, e si possono visualizzare anche quando si è offline. Questa funzione risulta estremamente pratica quando si viaggia in aereo o in assenza di connessione a internet, tuttavia, potrebbe essere un inconveniente per lo spazio di archiviazione.