Le nuove serie comedy annunciate da Prime Video

Fonte foto: Prime Video

Si preannunciano mesi ricchi di risate e leggerezza su Prime Video. Mercoledì 12 luglio, al Prime Video Presents Italia 2023, sono state presentate le nuove produzioni e coproduzioni Original italiane e le acquisizioni che gli spettatori potranno presto vedere sulla piattaforma di streaming. Tra le novità non mancano nuove serie comedy, tutte caratterizzate da trame frizzanti e cast d’eccezione, in cui figurano ad esempio Pietro Sermonti, Christian De Sica, Virginia Raffaele, Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Emanuela Fanelli e molti altri. Ecco allora alcune delle novità comedy da conoscere.

Gigolò per caso

Pietro Sermonti e Christian De Sica guidano il cast di questa nuova serie comedy (nella foto), che può contare anche sulla presenza di altre attrici e attori di punta: Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Gloria Guida e Virginia Raffaele.

Il protagonista è Alfonso (interpretato da Sermonti) che, in seguito alla malattia del padre (De Sica) con cui ha sempre avuto un rapporto difficile, scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere: il gigolò. Alfonso, che si trova in un momento di crisi coniugale e professionale, decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne. Gigolò per caso sarà disponibile già nel 2023 in esclusiva su Prime Video. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.

Sono Lillo 2

Su Prime Video nel 2024 torna anche Sono Lillo. Nella trama Lillo, grazie a Posaman, gode di enorme popolarità. Ma sul set del suo prossimo film scopre che Sergio ha ceduto i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di bloccare il progetto che distruggerebbe la sua carriera. Diretta da Eros Puglielli, la serie è prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video.

No Activity – Niente da segnalare

Rocco Papaleo e Fabio Balsamo vestono i panni di due criminali in attesa di un carico importante. Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi, invece, sono due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz. Infine, Carla Signoris e Emanuela Fanelli sono le due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Il carico tanto atteso però… non arriva. E tutti cercano di ammazzare il tempo.

Nel cast della serie ci sono anche Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono. Diretta da Valerio Vestoso, la serie in sei episodi è un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment. No Activity – Niente da segnalare sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024.

Amazing – Fabio De Luigi

È uno show e non una serie, in realtà, ma di certo promette di far ridere. Fabio De Luigi ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che preferisce evitare le celebrazioni. Suo malgrado, però, si ritrova in un lussuoso hotel in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico. Allo show partecipano, tra gli altri, di Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono e Marco Mengoni. Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2023.