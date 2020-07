Le serie TV e i film in arrivo ad agosto 2020 su Netflix

L’estate 2020 è entrata nel vivo, con le sue stranezze e particolarità, fatte di distanziamento sociale e vacanze nelle vicinanze, preferibilmente in Italia o Paesi vicini. Nonostante sia una stagione diversa dalle altre, c’è qualcosa che non è cambiato: parliamo del divano, del telecomando e soprattutto di serie tv o un film da guardare su Netflix.

Pochi giorni fa, è stato pubblicato l’elenco di film e serie tv in arrivo ad agosto e il pubblico ha potuto notare, non solo contenuti cult ma anche tanti titoli originali. Tra i grandi ritorni spicca la quinta stagione di Lucifer, The Rain, la quarta stagione della serie distopica 3% e un episodio interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt. Oltre a queste serie tv, ci saranno anche film originali come Project Power o alcuni grandi classici del cinema come La febbre del sabato sera e La Mummia. Insomma, sarà un agosto caldo e ricco di novità.

Novità agosto 2020 Netflix: serie tv originali e non

Il mese di luglio 2020 si conclude con la pubblicazione dei nuovi episodi di due serie tv molto amate dal pubblico, ovvero la seconda stagione di The Umbrella Academy e la quinta di Vis a Vis. Ma già dai primi giorni di agosto non mancano novità dal fronte delle serie originali. Per esempio, il 5 agosto arriva un episodio speciale e interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt, dove il destino e le scelte di Kimmy vengono scelte direttamente dallo spettatore.

Il 6 agosto è la volta della terza stagione di The Rain, serie fantascientifica che racconta le conseguenze di un virus veicolato dalla pioggia. Il 7 agosto arriverà la terza stagione di Alto Mare, serie ambientata negli anni Quaranta che racconta le vicende che avvengono a bordo di un’imbarcazione di lusso che viaggia dalla Spagna al Brasile.

Il 12 agosto su Netflix verrà pubblicata la quinta stagione di Greenleaf, mentre venerdì 14 sarà finalmente disponibile la quarta stagione di 3% una serie distopica dove le persone, dopo aver superato diverse prove, sono autorizzate a vivere nel “lato migliore” del mondo, diviso in devastazione e progresso. Lo stesso giorno arriveranno anche altre novità: la seconda stagione di Dirty John e la nuova serie originale Netflix, ovvero La Rapina del Secolo, basata sul furto di 33 milioni di dollari alla Banca Centrale della Colombia nel 1994.

Un’altra nuova serie, questa volta di origine coreana, invece è attesa per il 16 agosto e si intitola It’s okay to not be okay. Infine, il mese di chiude con un grande e atteso ritorno, quello di Lucifer Morningstar.

Accanto alle serie originali, ne verranno pubblicate due non originali: la quinta stagione di Gotham e la prima di L’atterraggio perfetto.

Novità agosto 2020 Netflix: film originali e non

Sulla piattaforma ad agosto esordiranno tante pellicole originali. Il 4 agosto arriverà Malibù Rescue: Una nuova Onda, film per famiglie incentrato sulla sfida estiva di un gruppo di ragazzi, le Platesse, che tornano sulla spiaggia di Malibu per partecipare inaspettatamente al Campionato Internazionale di Beachmaster. Il 7 agosto sarà la volta di Berlin, Berlin: Lolle on the Run, sequel della serie tv che racconta le vicende di Lolle. Lo stesso giorno verrà pubblicato Work It, che racconta la storia di Quinn (Sabrina Carpenter) una ragazza che si impegna per diventare una ballerina professionista.

Dal 14 agosto gli spettatori potranno vedere Project Power, film d’azione che racconta l’esistenza di una pillola che è in grado di dare cinque minuti di potere a chi la assume. Purtroppo, ha degli effetti collaterali che il protagonista, interpretato dall’attore Jamie Foxx si impegnerà a capire e smascherare.

Il 21 agosto arriva L’ultimo colpo di mamma, un altro film divertente per ragazzi, mentre il 28 agosto verrà reso disponibile Origini Segrete, film avvincente dove un gruppo di poliziotti, con l’aiuto di alcuni fan di fumetti, inseguono un killer che ricrea le storie dei supereroi famosi.

Accanto a questi titoli originali, non mancheranno film classici e già famosi, che però è sempre bello rivedere. Tra questi spiccano Basic Instinct, Delitto Perfetto, Duplicity e La Febbre del Sabato Sera disponibili già dal 1° agosto. Arriverà anche La Mummia e Freddy vs. Jason, perfetti per gli amanti dell’azione e della tensione. L’11 agosto sarà possibile vedere Hotel Transilvania e The Legend of Tarzan, mentre il 18 agosto sarà la volta di Venom, incentrato sul famoso antagonista di Spiderman. Oltre alle serie tv e ai lungometraggi, ci saranno anche novità per quanto riguarda le anime (c’è il ritorno di Aggretsuko) e i documentari, due generi di nicchia che hanno molto seguito sulla piattaforma. Non rimane che attendere il prossimo mese per scoprire e godersi tutto il palinsesto estivo