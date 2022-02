LEGO Technic, i set più venduti a prezzi bassissimi: le offerte imperdibili

Chiamarli dei semplici giocattoli è riduttivo, quasi un affronto. Come sanno bene tutti gli appassionati LEGO, i set della linea Technic sono dei piccoli capolavori di ingegneria e tecnologia: non solo riproducono fedelmente automobili, moto, navi e mezzi pesanti da lavoro ma, grazie all’impiego di motori elettrici e idraulici e controller vari, possono essere telecomandati a distanza. Anche da smartphone, grazie all’app LEGO.

Non c’è da stupirsi, dunque, se i LEGO Technic sono tra i più apprezzati e ricercati dagli appassionati dei mattoncini di plastica danesi. Set come Ferrari 488 GTE “AF Corse #51" o Ducati Panigale V4 R sono riproduzioni fedelissme dei due bolidi italiani e caratterizzate da dettagli tecnici degni di un modellino da collezione. Allo stesso modo, il set del Bulldozer CAT D11 permette di costruire una ricostruzione in scala di uno dei macchinari da lavoro più grandi al mondo e di poterlo facilmente telecomandare dal proprio smartphone. Insomma, dispositivi hi-tech a tutti gli effetti, in grado di fare la felicità tanto dei più grandi quanto dei più piccoli che, grazie alle offerte odierne di Amazon, diventano ancora più “interessanti".

Per non perdere nessuna delle offerte Amazon più interessanti su smartphone, smartwatch, tablet, smart TV e decine di altri prodotti hi-tech vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui. Ogni giorno riceverete notifiche su sconti e promozioni imperdibili, che vi permetteranno di risparmiare anche fino al 60% del prezzo di listino dei vostri dispositivi preferiti.

LEGO Technic Ferrari 488 GTE “AF Corse #51": caratteristiche, sconto e prezzo

Riproduzione perfetta (in oltre 1.500 pezzi) di uno dei modelli iconici della casa di Maranello, il set LEGO Technic Ferrari 488 GTE è un modellino da collezione per veri appassionati. Sotto il cofano troviamo un motore V8 con pistoni mobili, sospensioni anteriori e posteriori e sterzo funzionante. Le portiere dell’auto si aprono facilmente: sarà così possibile ammirare da vicino i dettagli del cruscotto e dell’abitacolo perfettamente riprodotti dagli ingegneri e designe della casa danese.

Lo sconto del 12% fa scendere il prezzo della Ferrari 488 GTE versione LEGO Technic a 157,92 euro, tra i più bassi di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos.

LEGO Technic Ferrari 488 GTE AF Corse #51

Ducati Panigale V4 R: caratteristiche e prezzo

Restando nel mondo delle competizioni motoristiche, è di fatto impossibile non citare la Ducati Panigale V4 R, riproduzione fedelissima in 640 mattoncini del bolide a due ruote dell’azienda di Borgo Panigale. Questo set da collezione ha una scatola del cambio a due rapporti e sospensioni anteriori e posteriori funzionanti per un movimento più che mai realistico. A questi si uniscono dettagli estetici di gran pregio, come cavalletto laterale, tubo di scarico, parabrezza e cruscotto molto simili (se non quasi identici) a quelli della dueruote italiana.

Ducati Panigale V4 R

Bulldozer CAT D11: caratteristiche, sconto e prezzo

Passando invece ai set LEGO Technic dedicati ai mezzi da lavoro, uno dei più iconici e desiderati è quello del Bulldozer CAT D11, un vero e proprio “mostro della strada" composto da 3854 pezzi. Oltre ai dettagli estetici e funzionali perfettamente riprodotti (come il cingolato con tensione regolabile manualmente e sistemi idraulici per sollevare, abbassare e inclinare la scavatrice), il vero punto di forza di questo set è rappresentato dai controller Bluetooth che consentono di sincronizzare il set con lo smartphone e controllarlo con l’app CONTROL+.

Un set a dir poco esclusivo, oggi acquistabile a un prezzo imperdibile. Lo sconto del 15% permette di risparmiare 69,49 euro: il Bulldozer CAT D11 costa 380,50 euro, pagabili in 5 rate a interessi zero e senza costi di istruttoria grazie ai servizi Amazon riservati agli utenti Prime (76,10 euro al mese per cinque mesi).

Bulldoze CAT D11