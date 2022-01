Lego Technic in offerta speciale per il nuovo anno a un prezzo imperdibile

Dopo qualche anno di “appannamento", i LEGO hanno raggiunto una popolarità probabilmente mai avuta prima. Negli ultimi tempi sono diventati uno dei giochi più richiesti e desiderati dai bambini (e non solo), che amano trascorrere ore nel montare e giocare con i vari set. Non c’è da stupirsi, dunque, se oggi esiste un set LEGO praticamente su tutto: dalle cartine geografiche, alle riproduzioni dei quadri più celebri, passando per i LEGO di Harry Potter e quelli di Start Trek o degli eroi Marvel.

I set LEGO Technic, in particolare, mettono alla prova le abilità costruttive non solo dei più piccoli, ma anche dei più grandi. Si tratta di riproduzioni fedeli di auto (solitamente supercar), moto e veicoli da lavoro dotati di motore, cambio funzionante e sistemi idraulici per attivare parti “esterne" al veicolo. I set degli ultimi anni, grazie al modulo Bluetooth, possono poi essere sincronizzati con lo smartphone e controllati grazie all’app LEGO. Insomma, dei piccoli prodigi hi-tech che, spesso e volentieri, finiscono tra le offerte top di Amazon. Ne sono un esempio il Mercedes-Benz Zetros e il Land Rover Defender che oggi possono essere acquistati con diverse decine di euro di sconto sul prezzo di listino.

LEGO Technic Mercedes-Benz Zetros in offerta su Amazon: caratteristiche e prezzo

Probabilmente uno dei set LEGO Technic più avanzati e curati, è composto da oltre 2.000 pezzi e permette di riprodurre sin nei minimi dettagli il Mercedes-Benz Zetros. Dotato di motore con ventola del radiatore libera, di sospensioni funzionanti su tutte e quattro le ruote e di cambio funzionante, il camion monta anche un blocco del differenziale, che può essere controllato direttamente da smartphone grazie all’app LEGO. Alimentato da 3 motori di grandi dimensioni e 1 di dimensioni medie, può superare anche gli ostacoli più impervi, tanto all’interno della propria abitazione (creando, magari, un percorso a ostacoli), quanto all’aperto.

Il LEGO Technic Mercedes-Benz Zetros è disponibile su Amazon con uno sconto del 31% sul listino. Il prezzo scende così a 207,51 euro, poco più de, minimo storico raggiunto nel corso delle festività natalizie.

LEGO Technic Mercedes-Benz Zetros

LEGO Technic Land Rover Defender in offerta su Amazon: caratteristiche e prezzo

Anche se non può essere telecontrollato a distanza, il Land Rover Defender di LEGO Technic non è meno tecnologico di altri set. Anzi, tutt’altro. All’interno del telaio di mattoncini trova spazio un cambio perfettamente funzionante a 4 marce con selettore: sarà così possibile cambiare rapporto mentre ci si sta muovendo e superare anche le salite più ripide. Il Land Rover Defender non ha poi nulla da invidiare ad altri veicoli in quanto a cura dei dettagli e fedeltà della riproduzione: i cerchi hanno la stessa forma di quelli montati dal veicolo reale e gli interni sono ispirati a quelli dell’ultima versione lanciata sul mercato.

Grazie allo sconto del 20%, il LEGO Technic Land Rover Defender costa oggi meno di 150 euro, prezzo più basso mai raggiunto su Amazon.

LEGO Technic Land Rover Defender