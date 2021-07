Spotify e vivavoce in auto anche se non è smart, a meno di 20 euro

Chi ha un’auto recente e di buon livello avrà già apprezzato la comodità dei nuovi sistemi di infotainment che i principali produttori di automobili integrano ormai anche sui modelli di segmento inferiore: impianti con Android Auto e/o Apple CarPlay, oppure sistemi proprietari, che ci permettono di collegare il nostro smartphone alla macchina per fare di tutto.

Ad esempio per usare l’impianto audio dell’auto come vivavoce e poter parlare al telefono senza togliere le mani dal volante (e senza prendere una salata multa). Oppure collegare il nostro telefono per ascoltare la musica da Spotify, Apple Music, YouTube Music o servizi simili. Tutto molto bello, tutto molto comodo, ma tutto riservato a chi ha una vettura recente. Chi invece ha un’auto “vintage" non può usufruire di queste tecnologie. Anzi sì: può farlo usando un’altra tecnologia, quella dei trasmettitori FM Bluetooth, come quello di Lencent che, in più, fa anche da caricabatteria USB e ha un prezzo irrisorio.

Trasmettitore FM Bluetooth Lencent: come funziona

Come molti altri trasmettitori FM BLuetooth, anche quello di Lencent funziona in modo relativamente semplice. E’ dotato di un trasmettitore FM e di uno Bluetooth: con il primo invia il segnale audio all’impianto stereo dell’auto, con il secondo lo riceve dallo smartphone.

Metterlo in funzione è facilissimo: si inserisce nella presa accendisigari dell’auto, dalla quale prende l’alimentazione elettrica, e si accoppia allo smartphone come ogni dispositivo Bluetooth. Poi è necessario cercare una frequenza libera (o quasi libera, tanto poi verrà sovrascritta dal dispositivo) sullo stereo dell’auto e impostare la stessa frequenza anche sul Lencent.

A questo punto il gioco è fatto: il telefono invierà il flusso audio (musica o chiamate) al trasmettitore, che farà da ponte verso l’impianto dell’auto. La sorgente audio sarà sempre lo smartphone, ma musica e telefonate verranno riprodotte dalle casse audio della macchina.

La cosa estremamente interessante è che con questo dispositivo può essere riprodotto tutto l’audio in uscita dallo smartphone, quindi anche quello di una eventuale app di navigazione come Google Maps o Waze, con un volume e una pulizia del suono ben maggiori di quelli che può offrire lo speaker del telefono (cosa utilissima specialmente in autostrada, dove il rumore di fondo è più alto).

In più il piccolo trasmettitore ha uno slot microSD, nel quale possiamo inserire una schedina con fino a 32 GB di musica, e due porte USB: la prima serve a caricare il cellulare, la seconda può essere usata anche per leggere una chiavetta USB (con altra musica dentro).

Infine, ci sono un tasto centrale dal quale si può regolare il volume (ma può essere regolato anche dai normali tasti dello stereo dell’auto) e per rispondere alle chiamate o terminarle, e due tasti per muoversi una traccia avanti o indietro. Semplice, comodo, efficace e, per di più, economico.

Trasmettitore FM Bluetooth Lencent: quanto costa

Come avrete capito questo trasmettitore FM Bluetooth di Lencent è un prodotto tecnicamente semplice, seppur per certi versi geniale. Questo contribuisce a mantenere il prezzo del dispositivo molto basso: su Amazon si compra a soli 18 euro.

Lencent Trasmettitore per auto FM Bluetooth