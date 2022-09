Lenovo aggiorna i tablet Tab P11 e Tab P11 Pro: le novità

Lenovo sta portando sul mercato una serie di nuovi dispositivi giunti alla seconda generazione, tra cui ben due tablet: i Lenovo Tab P11 e Tab P11 Pro. Questi dispositivi, uno in versione standard e l’altro premium, sono progettati per un uso familiare, dunque si adattano tanto al divertimento quanto allo studio o a un lavoro da ufficio leggero.

La forza dei tablet Lenovo Tab P11 e Tab P11 Pro di seconda generazione consiste nella possibilità di arricchire i dispositivi con una serie di accessori, come la tastiera o il pennino Lenovo Precision Pen 2 o 3, da acquistare a parte, che consentono di completare in maniera più professionale entrambi i dispositivi. C’è da dire, in verità, che uno tra i vantaggi più apprezzati è dato anche dalla considerevole autonomia poiché entrambi possono contare su batterie con un’ottima capacità: 8.200 mAh per il tablet Lenovo Tab P11 Pro di seconda generazione e 7.600 mAh per il Tab P11 standard sempre di seconda generazione.

Lenovo Tab P11 Pro seconda generazione: com’è fatto

Il processore a bordo del nuovo tablet Lenovo Tab P11 Pro è il MediaTek Kompanio 1300T, ossia il SoC progettato per i tablet di fascia premium. Al chip troviamo abbinati tre tagli di memoria: 4/6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, oppure 8 GB di RAM e 256 GB.

Il display touch è da 11,2 pollici, OLED compatibile Dolby Vision e HDR10+, con risoluzione 2,5K (2560×1536), luminosità 600 nit di picco, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 360 Hz di frequenza di risposta al tocco.

Sul retro è stata collocata una fotocamera da 13 MP mentre il sensore anteriore è da 8 MP. La qualità audio è assicurata da 4 speaker JBL che supportano il Dolby Atmos e da due microfoni. La connettività è Wi-Fi 6 e la batteria da 8.200 mAh, con ricarica da 20 W, promette un’autonomia di 14 ore.

Il tablet Lenovo Tab P11 Pro sarà proposto in Europa e dunque anche in Italia nei prossimi giorni al prezzo di listino di 499 euro.

Lenovo Tab P11 seconda generazione: caratteristiche tecniche

La versione standard del tablet Lenovo Tab P11 seconda generazione, conserva una buona autonomia e propone un buon rapporto scheda tecnica/prezzo.

Difatti il processore a bordo del Lenovo Tab P11 seconda generazione è il MediaTek Helio G99 presentato lo scorso giugno e che inizia a essere adottato anche sugli smartphone. In questo caso i tagli di memoria abbinati al chip sono 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria di archiviazione o 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

Il display è LCD e da 11,5 pollici con luminosità massima di 400 nit e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro è stata posta una fotocamera da 13 MP mentre il sensore anteriore è da 8 MP.

Il suono è gestito da 4 speaker ed è presente anche il jack da 3,5 mm per chi preferisce usare le cuffie cablate. La batteria ha una capienza da 7.600 mAh ma non conosciamo ancora la ricarica.

Il tablet Lenovo Tab P11 di seconda generazione sarà distribuito in Europa e in Italia a partire dal prossimo novembre al prezzo di listino di 299 euro.