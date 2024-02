Fonte foto: Lenovo

Lenovo partecipa al Mobile World Congress 2024 mettendo in mostra una serie di prodotti per il segmento dei notebook. L’azienda, leader del mercato computer per unità vendute nel 2023 come confermano le recenti rilevazioni di Canalys, ha mostrato un interessante concept funzionante di un notebook con display trasparente. Da segnalare anche il debutto della nuova generazione di varie serie ThinkPad e ThinkBook per il settore business e il lancio del software Smart Connect per collegare smartphone, tablet e computer.

Notebook Lenovo con display trasparente

Tra le novità di Lenovo per il Mobile World Congress 2024 c’è spazio per il Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept. Si tratta di un prototipo che anticipa una delle possibili evoluzioni future della gamma di notebook della casa cinese.

Questo concept (funzionante e con Windows 11 installato) è dotato di un display Micro LED trasparente da 17,3 pollici, senza cornici. Anche l’area della tastiera è trasparente ed è possibile utilizzare anche una penna per interagire con i due display.

Secondo Lenovo, i display trasparenti si integrano con l’AI generativa per mettere a disposizione degli utenti nuovi modi di utilizzare il laptop e sfruttare quelli che l’azienda chiama Artificial Intelligence Generated Content (AIGC). Sul prototipo, per il momento, non ci sono ulteriori informazioni.

Lenovo non ha chiarito eventuali piani relativi alla produzione del modello e non ha fornito informazioni sulle specifiche (sotto la scocca, considerando l’attenzione all’AI, potrebbe esserci una CPU della gamma Intel Core Ultra).

Le altre novità di Lenovo

Al Mobile World Congress 2024, Lenovo ha portato anche altre novità. Presso lo stand dell’azienda sono state mostrate le nuove generazioni dei notebook ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 che vanno ad affiancarsi ai nuovi notebook Lenovo svelati al CES 2024.

Questi nuovi modelli sono dotati di processori Intel Core Ultra è sistema operativo Windows 11. Anche Lenovo si ricollega al tema degli AI PC, sottolineando le potenzialità dei suoi nuovi laptop per quanto riguarda l’elaborazione di attività legate all’intelligenza artificiale, sia grazie ai nuovi processori Intel, con NPU dedicata, che alle ottimizzazioni di Windows per il supporto all’AI.

Lenovo e Motorola (brand di proprietà dell’azienda cinese) hanno annunciato anche il lancio di Smart Connect, un software che permette un’esperienza multi-dispositivo tra smartphone, tablet e computer Windows, per massimizzare la produttività.

Il software punta a semplificare la condivisione di file e documenti tra i propri dispositivi. Lenovo ha evidenziato anche la possibilità di trasferire contenuti da un dispositivo a un altro. In questo modo, ad esempio, è possibile iniziare a guardare un video sul PC per poi passare al tablet, in modo istantaneo.