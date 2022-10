Lenovo: il tablet Top è in sconto, prezzo in caduta libera

Quanto costa un buon tablet Android con il quale fare di tutto, con prestazioni elevate, uno schermo di qualità, una lunga autonomia e di una marca affidabile? Molto, purtroppo: il mercato dei tablet, dai lockdown in poi, ha subito vistosi aumenti di prezzo. Ma, per fortuna, anche un grande aumento dell’offerta di prodotti tra i quali scegliere e per i quali cercare offerte vantaggiose.

Come quella in corso sul Lenovo Tab P11 5G, un prodotto completo e con un ottimo processore e tanta memoria, in grado di sostituire il laptop in molti compiti. Lenovo Tab P11 5G non è un prodotto economico, affatto, ma al momento è in sconto su Amazon e conviene comprarlo subito.

Lenovo Tab P11 5G – Qualcomm Snapdragon 750G – Versione Wi-Fi e 5G

Lenovo Tab P11 5G: caratteristiche tecniche

Lenovo Tab P11 5G ha un ottimo processore Qualcomm Snapdragon 750G, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD. Il tablet ha la connessione 5G, attivabile inserendo una scheda telefonica con un piano dati a pagamento, oltre all’usuale WiFi.

ll display di tipo LCD da 11 pollici è compatibile con il formato Dolby Vision e ha una risoluzione di 1.200×2.000 pixel e 400 nit di luminosità. Nel suo insieme, il tablet Lenovo Tab P11 5G risulta anche piuttosto sottile, avendo uno spessore di soli 7,9 millimetri.

Sul retro è stato collocato il sensore fotografico da 13 MP mentre la fotocamera frontale è posizionata nella cornice lunga del display: ha un sensore da 8 MP e un sensore ToF 3D per il riconoscimento biometrico del viso. La collocazione del sensore fotografico anteriore è comodissima per fare le videochiamate.

Non manca il Bluetooth 5.1, mentre mancano il jack da 3,5 mm e il chip NFC per i pagamenti contactless. L’audio è riprodotto da 4 speaker JBL mentre la batteria ha un’ottima capacità di 7.700 mAh, con ricarica da 20W.

Lenovo Tab P11 5G: l’offerta Amazon

Lenovo Tab P11 5G ha un prezzo di listino adeguato alla scheda tecnica, pari a 599 euro. Non sono pochi, ma il tablet ce li vale tutti. Grazie all’offerta in corso su Amazon, però, Lenovo Tab P11 5G è scontato a 499 euro (-17%,-100 euro). Una buona occasione per quanto cercano un dispositivo portatile di alto livello, ma non possono spendere troppo.

