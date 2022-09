Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 è il nuovo laptop con schermo pieghevole

Se c’era una frontiera da superare nel mondo dell’elettronica, questa era sicuramente la produzione su scala dei dispositivi con gli schermi pieghevoli. Se abbiamo già potuto assaggiare la novità a bordo degli smartphone, probabilmente più facile da attuare grazie alle dimensioni ridotte, oggi possiamo apprezzare anche un laptop, il Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2. La seconda generazione del computer pieghevole e portatile di Lenovo (la prima fu presentata nel 2020) è un laptop con schermo che da chiuso misura 12 pollici e da aperto arriva 16 pollici. Da ultra compatto a ultra comodo, quindi.

Il laptop Lenovo Thinkpad X1 Fold Gen 2 è un computer portatile progettato per il business o più in generale per il lavoro o per sessioni di studio particolarmente avanzate e che necessitano di supporto visivo particolare. Difatti, sia la leggerezza (si candida a essere il laptop più leggero dell’anno) sia l’ampia superficie del display consentono di consultare documenti, rendering 3D o video in assoluta comodità. Rispetto alla generazione precedente del 2020, con il "Gen 2" è stato migliorata sia la scheda tecnica che il design grazie a modifiche che hanno reso le cerniere più sottili e stabili e ridotto le cornici a 8 mm, facendo così guadagnare altri millimetri di preziosa superficie.

Thinkpad X1 Fold Gen 2: caratteristiche tecniche

Lenovo Thinkpad X1 Fold Gen 2 è particolarmente leggero, grazie allo chassis in alluminio pesa infatti solo 1,28 Kg: praticamente una piuma, con una superficie di display molto estesa sia da chiuso sia da aperto. Anche se si aggancia lo stand per sorreggere lo schermo per l’abbinamento della tastiera magnetica, il peso complessivo arriva comunque a 1,9 Kg.

Tanta leggerezza è data anche dallo spessore decisamente minimo: 8,6 mm quando aperto (poco più di uno smartphone) e quasi il doppio quando chiuso: 17,4 mm.

I processori sono un’altro punto di forza del Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2: disponibile con le piattaforme Intel VPro o Intel Evo, il laptop pieghevole di Lenovo adott CPU Intel Core i5 o i7 di dodicesima generazione con GPU Iris Xe e un massimo di 32 GB di RAM e 1 TB di memoria di archiviazione.

Lo schermo è un pannello OLED con rapporto di aspetto di 4:3 (2.560×2.024) che consente l’orientamento sia in orizzontale, sia in verticale (a display aperto). La luminosità è di 600 nits e supporta il Dolby Vision. Nel notch anteriore è stata posta una fotocamera da 5 MP.

Da notare che il suono segue l’orientamento del display così che l’audio sia sempre correttamente riconfigurato anche con il Dolby Atmos attivo.

Per la connettività, il Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 è dotato di tre porte USB Type-C (due delle quali sono anche Thunderbolt 4), Bluetooth 5.2 e WiFi 6E. La sicurezza è assicurata dal sensore di impronte digitali gestito dal chip TPM 2.0.

La capacità della batteria del ThinkPad X1 Fold Gen 2 consente di ampliare la configurazione base che parte da da 48 Whr da espandere con l’aggiunta di una seconda batteria da 16 Whr da acquistare a parte. L’autonomia di base è di 4 ore, mentre la potenza di ricarica è di 65 W. Infine, è possibile anche abbinare una tastiera magnetica e retroilluminata e il pennino.

Thinkpad X1 Fold Gen 2: disponibilità e prezzo

Lenovo ha comunicato ufficialmente che il nuovo laptop pieghevole Thinkpad X1 Fold Gen 2 sarà disponibile sul mercato dal quarto trimestre, dunque attendiamo le prime distribuzioni tra ottobre e dicembre.

Il prezzo fissato, per ora negli Stati Uniti, è di 2.499 dollari, esclusi gli accessori come la tastiera, il pennino e la batteria supplementare. Vedremo, probabilmente a inizio 2023, se il Lenovo Thinkpad X1 Fold Gen 2 arriverà anche in Italia e a che prezzo.