Lenovo ThinkPhone by Motorola ufficiale: caratteristiche e prezzo

Se ne parlava già da diverso tempo e, d’altronde, era una mossa quasi scontata: Lenovo ha presentato al CES 2023 il suo nuovo smartphone chiamato ThinkPhone by Motorola. Come dice il nome stesso, ThinkPhone è un telefono ispirato alla famiglia Think di Lenovo, composta dai notebook ThinkBook, dai tablet ThinkPad, dai computer ThinkCentre e ThinkStation, dai monitor esterni ThinkVision, dai dispositivi per videoconferenza ThinkSmart, dai prodotti per la VR ThinkReality e da quelli per la sicurezza ThinkShield. Mancava solo un telefono, insomma, e adesso è arrivato grazie alla collaborazione con Motorola, brand comprato nel 2014 da Lenovo per 2,91 miliardi di dollari.

Lenovo ThinkPhone by Motorola: caratteristiche tecniche

Il Lenovo ThinkPhone by Motorola è in buona sostanza un Motorola della gamma Edge, quindi di fascia alta, basato sul chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Non è il meglio del meglio, visto il recente lancio di Snapdragon 8 Gen 2, ma è comunque un chip ad altissime prestazioni al quale Motorola affianca 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il display è un OLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Molto buona la luminosità massima, pari a 1.200 nit, così come anche la protezione Corning Gorilla Glass Victus. Da notare che stiamo parlando di un telefono certificato IP68, quindi molto resistente sia all’acqua che alla polvere, ma dal peso non eccessivo: 189 grammi.

Buono anche il comparto fotocamere, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica e un grandangolo da 13 MP che arriva a 120 gradi di campo visivo. Di buona qualità anche la fotocamera frontale, da 32 MP.

Tra le connessioni non manca proprio nulla di ciò che ci si aspetta oggi da un telefono di fascia alta: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC. Stupisce, viste le dimensioni e il peso non eccessivi, la batteria: ben 5.000 mAh, con ricarica molto rapida a 68W (c’è pure la ricarica wireless, a 15 watt).

Esteticamente il Lenovo ThinkPhone by Motorola è uno smartphone molto sobrio e dal look "business", con un solo dettaglio vistoso: il pulsante laterale rosso tramite il quale attivare diverse scorciatoie, personalizzabili dall’utente.

ThinkPhone: l’integrazione con l’ecosistema Lenovo

Fin qui, come è facile capire, Lenovo ThinkPhone by Motorola non ha nulla di particolarmente originale rispetto a molti altri telefoni della stessa fascia usciti nel 2022. La vera differenza la si nota accoppiando il telefono ad un computer Lenovo, tramite l’app Ready For Assistant. Una volta collegati telefono e computer, infatti, in un certo senso i due dispositivi diventano uno solo.

Ad esempio vengono condivisi gli appunti, quindi è possibile copiare un testo sul computer e incollarlo sul telefono (e viceversa), oppure scattare una foto col telefono e incollarla in un documento aperto sul PC. E’ anche possibile fare il mirroring del telefono sul laptop, o usare il telefono per condividere la connessione mobile a Internet tramite il tethering.

E’ persino possibile usare tutte le app installate sullo smartphone all’interno del computer, dove verranno eseguite ognuna in una finestra separata. Scontata, infine, la possibilità di accedere facilmente dal computer a tutti i file archiviati sullo smartphone.

Lenovo ThinkPhone by Motorola: prezzo e disponibilità

Lenovo ThinkPhone by Motorola è disponibile nella sola versione 8/256 GB, con Android 13 preinstallato e caricatore da 68W in confezione. Il prezzo di vendita non è stato ancora comunicato, ma sappiamo che questo modello arriverà anche in Italia: sul sito Web italiano di Motorola, infatti, è già presente la pagina dedicata a questo telefono, con le specifiche tecniche complete ma senza ancora il pulsante per l’acquisto.