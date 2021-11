I migliori lettori DVD per TV da acquistare

Il lettore DVD per TV è un dispositivo indispensabile per leggere i vecchi DVD, ad esempio in presenza di una collezione di film o serie TV acquistata qualche anno fa prima del passaggio ai Blu-Ray e ai contenuti in streaming. Si tratta di un’alternativa al classico lettore DVD portatile, tuttavia bisogna verificare che l’apparecchio supporti i formati e i file che si vogliono leggere. Vediamo come scegliere il miglior lettore DVD, con una selezione dei prodotti da acquistare per ogni fascia di prezzo.

Quale lettore DVD per TV comprare

Nella scelta del lettore DVD per il televisore è necessario considerare alcuni aspetti, per essere sicuri di acquistare il dispositivo adatto. Innanzitutto bisogna controllare il supporto, con alcuni apparecchi che sono in grado di leggere non solo DVD originali ma anche CD, DVD riscrivibili e DVD Dual Layer. Quest’ultimi sono lettori compatibili con i device che supportano DVD-R DL oppure il DVD+R DL, ovvero file scritti sul DVD con un sistema a doppio strato con una capacità fino a 8,5 GB.

Allo stesso modo è necessario verificare i codec supportati, i programmi per la compressione e la decompressione dei file audio e video di grandi dimensioni. Quelli principali sono gli standard MP3 o WMA per i file audio, altrimenti per i contenuti video è possibile comprare un lettore DVD DivX che legge tutto. Per chi possiede film registrati su DVD è importante che il lettore sia compatibile anche con standard come DTS e Dolby Digital, per ottimizzare l’esperienza audiovisiva e valorizzare il contenuto con un effetto stereo di qualità.

Inoltre non bisogna tralasciare la connettività del lettore DVD, controllando il tipo e il numero di porte disponibili, tra cui non dovrebbero mancare ingressi RCA e soprattutto HDMI per i contenuti in alta definizione. Una funzione utile in un lettore è il PVR, in questo modo si possono registrare i contenuti televisivi del digitale terrestre DVB-T2. Allo stesso modo è importante il supporto USB, la compatibilità anche con i Blu-Ray, la qualità video e la presenza della tecnologia upscaling per migliorare automaticamente l’immagine laddove possibile.

I migliori lettori DVD per TV

Sul mercato si possono trovare ottimi dispositivi per la lettura dei DVD, con prodotti adatti ad ogni budget e dispositivi compatibili con i contenuti in alta definizione, altrimenti è comunque possibile comprare un TV con DVD integrato. Ecco quali sono i lettori DVD per TV migliori da acquistare, con tutti i modelli presenti in commercio dotati di presa HDMI o USB e diverse funzionalità.

Lettore DVD USB Majestic DVX 475

Il lettore DVD USB per TV più economico

Lettore DVD USB Majestic DVX 475

Uno dei migliori lettori DVD per TV economici con presa USB è il Majestic DVX 475, un dispositivo compatibile con il formato video MPEG4 utilizzato su tantissimi contenuti e tipi di file come gli AVI. L’apparecchio è dotato di un presa SCART, un connettore USB e un pratico telecomando, con supporto per vari tipi di formati oltre al MPEG4 come MPEG2, MPEG e JPEG. Presenta anche un’uscita video RCA, due uscite audio RCA, un uscita audio digitale coassiale e dispone del cavo RCA in dotazione, risultando compatibile con modalità video in 4:3 e 16:9.

Perché comprarlo? È un lettore DVD per TV moderno ed economico.

Caratteristiche principali

Lettore DVD/MPEG4 con USB

RCA, SCART

Cavo RCA in dotazione

Modalità video 4:3 e 16:9

DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW

Lettore DVD HDMI USB Lonpoo

Il migliore lettore DVD per TV multiregione

Lettore DVD HDMI USB Lonpoo

Un ottimo lettore DVD HDMI USB per il televisore è il modello proposto da Lonpoo, un dispositivo compatto multiregione per riprodurre DVD di ogni parte del mondo. Viene venduto con un cavo HDMI incluso nella dotazione, oltre a un comodo telecomando per la gestione delle varie funzionalità, inoltre dispone di un pratico display LED. È compatibile con file MP3 e DivX, supporta connettori HDMI, USB e RCA, in più funziona senza problemi con gli standard video europei PAL e quelli asiatici e nordamericani NTSC, con la possibilità di riprodurre sia CD che DVD.

Perché comprarlo? È un ottimo lettore DVD per TV multiregione.

Caratteristiche principali

Lettore DVD con USB e HDMI

RCA, SCART

Cavo RCA e HDMI in dotazione

Supporta standard video NTSC e PAL

Ripping CD

Lettore DVD HDMI Panasonic DVD-S700EG-K

Il lettore DVD per TV migliore per qualità-prezzo

Lettore DVD HDMI Panasonic DVD-S700EG-K

Tra i migliori lettori DVD per TV per qualità-prezzo c’è il Panasonic DVD-S700EG-K, un dispositivo proposto con cavo HDMI 2.0 incluso nella dotazione. Il device permette di guardare contenuti in alta definizione, grazie al sistema HD upscaling per la conversione dei file video in 1080p, inoltre è compatibile con la riproduzione tramite USB e dispone della funzionalità CD Ripping. Supporta l’audio Dolby Digital con range dinamico di 80 dB, ha un display LED incorporato e può riprodurre CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R e DVD-RW.

Perché comprarlo? Lettore DVD/CD per TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo e upscaling a 1080p.

Caratteristiche principali

Lettore DVD con USB e HDMI

Cavo HDMI 2.0 incluso

Upscaling con contenuti a 1080p

Ripping CD

Supporto formati video PAL e NTSC

Lettore USB Full HD Sony DVP-SR760

Il lettore DVD per TV più efficiente e affidabile

Lettore USB Full HD Sony DVP-SR760

Un eccellente lettore DVD per TV è il Sony DVP-SR760, un dispositivo compatibile con i contenuti in risoluzione Full HD e collegamento tramite USB. Nella confezione è compreso il cavo Ultra HD HDMI 2.0 da 3 metri, tuttavia è possibile scegliere anche la dotazione con cavo HDMI 4K da 2 metri. Presenta un design moderno ed elegante, riproduce DVD in vari formati e i contenuti sulle chiavette USB, con una connessione al televisore che avviene attraverso il cavo HDMI in dotazione. Supporta anche i formati 3D, ed è compatibile con diverse estensioni come AVI, MPEG, WMA e WAV.

Perché comprarlo? Lettore DVD per TV di qualità con connettività USB e HDMI e supporto per i contenuti Full HD.

Caratteristiche principali

Lettore DVD con USB e HDMI

Cavo Ultra HD HDMI 2.0 incluso

Upscaling con contenuti a 1080p

Supporto DVD+R/+RW/+R DL

Legge tutti i dischi senza errori

Lettore DVD/Blu-Ray Panasonic DMP-BDT180EF

Il miglior lettore DVD per TV in assoluto

Lettore DVD/Blu-Ray Panasonic DMP-BDT180EF

Un vero top di gamma è il best buy Panasonic DMP-BDT180EF, un lettore DVD per TV compatibile anche con i Blu-Ray e i contenuti 3D. Il dispositivo è dotato della tecnologia di upscaling per il 4K, per usufruire di una qualità d’immagine impeccabile e un’esperienza cinematografica. Tramite il sistema DLNA si possono condividere i contenuti con tablet e smartphone, inoltre supporta tantissimi formati come DVD-R/DVD-R DL e DVD-RW. È compatibile con Dolby Digital e DTS, con una connettività USB, HDMI e LAN Ethernet.

Perché comprarlo? Lettore DVD per TV per i contenuti in alta definizione 4K.

Caratteristiche principali

Lettore DVD e Blu-Ray

Upscaling 4K

Supporto DVD-R/-RW/-R DL

USB, HDMI, LAN

DLNA per condivisione contenuti