Oggi siamo abituati a giocare e guardare film o serie TV su smartphone e tablet, tuttavia in alcune occasioni è preferibile avere un lettore DVD portatile. Con questi dispositivi non bisogna preoccuparsi della memoria, hanno schermi più grandi per non affaticare gli occhi, inoltre non è necessario scaricare file di grandi dimensioni o consumare giga dal traffico mobile. Ovviamente è importante verificare la compatibilità e le funzionalità, per assicurarsi che sia adatto alle proprie esigenze. Vediamo quali sono i migliori lettori DVD portatili del 2020.

Migliori lettori DVD portatili sotto i 70 euro

I lettori DVD portatili economici sono piccoli, leggeri e maneggevoli, ideali per i viaggi in macchina con un’ottima portabilità.

APEMAN PV970

Un ottimo lettore DVD portatile è il modello APEMAN PV970, un dispositivo con display LCD da 9,5 pollici da usare in casa o durante i viaggi in auto. Questo device ha uno schermo ruotabile di 270 gradi, supporta le schede di memoria SD e le chiavette USB, inoltre è compatibile con i formati DVD, CD, MP3, WMA, JPEG, DVD-R, VCD e DVD-RW. La batteria da 2500 mAh assicura almeno 3 ore di autonomia, è possibile collegare il lettore alla TV con il cavo RCA/AV, con un peso di appena 840 grammi, altoparlante stereo e telecomando. Acquistalo ora su Amazon.

HKC D12HM

L’HKC D12HM è un piccolo e leggero lettore DVD portatile, dotato di un display LCD da 12 pollici, con batteria ricaricabile e collegamento alla TV tramite cavo AV. Lo schermo può essere ruotato di 270 gradi, sono presenti comandi incorporati alla console e si possono connettere schede di memoria SD e USB. Supporta tantissimi formati video, tra cui DVD, CD, CD-R, DVD-R, DVD-RW, SVCD e HDCD, ed è compatibile con file MP4, MP3, WMA, JPEG, AVI, TXT e DIVX. Da comprare qui su Amazon, questo lettore DVD da viaggio ha una risoluzione HD a 1366×768 pixel, con caricabatterie per auto e uscita audio.

ieGeek

Tra i migliori lettori DVD portatili economici, un modello davvero versatile ed efficiente è l’ieGeek. Il dispositivo ha un display LCD HD da 10,5 pollici, con schermo girevole e ruotabile di 360 gradi, sistema di protezione per gli occhi e jack audio per le cuffie. La batteria da 2500 mAh assicura un’autonomia fino a 5 ore, un aspetto importante per utilizzare il device anche nei viaggi in auto. Acquistabile su Amazon, l’ieGeek è compatibile con DVD, CD, VCD, DVD + R o RW, inoltre si possono caricare file da USB o SD nei formati JPEG, MPEG, WMA, VOB, AVI e MP3 fino a 32GB con lettore di videogiochi incluso.

Migliori lettori DVD portatili sopra i 70 euro

I lettori DVD portatili migliori offrono una qualità maggiore e prestazioni più elevate, con tante funzionalità e un’ottima risoluzione video.

Majestic DVX180

Maneggevole e compatto il lettore DVD portatile Majestic DVX180 propone un display LCD da 9 pollici, con sistema girevole, comandi integrati e telecomando per il controllo a distanza. Supporta DVD, CD, DVD-R, DVX e consente di caricare file da schede SD e chiavette USB, con formati MPEG4, JPEG, MP3 e WMA. L’immagine può avere formato 16:9 o 4:3, ci sono due altoparlanti integrati, un ingresso A/V e una batteria ricaricabile da 110 mAh per usare il dispositivo in auto, in casa oppure all’aperto. Scopri il prezzo del Majestic su Amazon.

Cooau CU-101

Leggero e maneggevole, il lettore DVD portatile Cooau CU-101 è un dispositivo perfetto per i bambini. È dotato di uno schermo TFT girevole da 10,5 pollici, con sistema di rotazione a 270 gradi e risoluzione 1024×600 pixel. La batteria da 2500 mAh dà 5 ore di autonomia, con adattatore auto CA e caricabatterie USB. Tante le funzionalità, con opzione per ingrandire lo schermo e zoom tramite telecomando, con cavo AV per il collegamento alla TV. Questo lettore supporta DVD, CD, CDR, DVD-R, DVD-RW, VCD, SVCD ed è compatibile con schede SD e chiavette USB nei formati TXT, MP3, WMA, JEG, AVI e MPEG. Compralo su Amazon al prezzo migliore.

Pumpkin SA-125

Tra i migliori lettori DVD portatili per auto c’è il Pumpkin SA-125 (acquistalo qui su Amazon) un modello con autonomia fino a 6,5 ore e ingresso AV. Lo schermo da 15,6 pollici ha una risoluzione HD 1366×768 pixel, ed è compatibile con videogiochi, film e musica tra cui supporti per DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R con possibilità di caricare schede SD e chiavette USB. Viene incluso nella dotazione un telecomando a infrarossi, c’è l’uscita jack per le cuffie, 2 speaker integrati da 2W, il display è girevole e attraverso la porta HDMI si possono collegare smartphone, pc, console e tablet.