LG, prezzo in picchiata per questo smart TV da 43”: minimo storico

In queste settimane su Amazon abbiamo trovato tantissimi smart TV Samsung in offerta con sconti davvero eccezionali. E oggi prova a rispondere LG con uno dei suoi cavalli di battaglia: lo smart TV LG 43UP75006LF, che troviamo in offerta al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 40% che fa risparmiare quasi 200€ sul prezzo consigliato. Si tratta di una vera super offerta per un televisore smart che ha ricevuto anche il badge "Amazon’s Choice", che testimonia la bontà del dispositivo. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon.

Lo smart TV LG da 43 pollici ha le dimensioni perfette per chi non vuole occupare troppo spazio nel proprio salotto o in cucina: le cornici sono molto sottili e lo si può montare anche direttamente a parete. La qualità delle immagini è molto buona, grazie alle tante modalità di visione realizzate da LG e pensate appositamente per film, serie TV, videogiochi e sport. Il sistema operativo è compatibile con tutte le principali piattaforme di video streaming, a cominciare da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+, Apple TV e YouTube. Se stavate cercando uno smart TV lowcost, questa è l’offerta che fa per voi.

Smart TV LG 43UP75006LF: la scheda tecnica e le funzionalità

Tutto quello che si può richiedere a uno smart TV lowcost nel 2022 lo troviamo in questo LG 43UP75006LF. Un buon display, delle buone immagini e un ottimo sistema operativo.

Il televisore intelligente LG 43UP75006LF ha un display da 43 pollici con risoluzione 4K UHD. Grazie alla tecnologia Real 4K UHD le immagini sono davvero di ottima qualità, mentre l’Active HDR permette di avere contrasti forti e dettagli profondi. A bordo troviamo il processore Quad Core Processor 4K, che oltre a migliorare la qualità delle immagini, effettua anche l’upscaling ai programmi che nativamente non sono in 4K.

Come in tutti gli smart TV dell’azienda sudcoreana, anche qui troviamo delle modalità ad hoc che migliorano la qualità delle immagini in base al contenuto. La FILMMAKER MODE, come si può intuire dal nome, è pensata appositamente per film e serie TV e disattiva il motion smoothing per preservare colori e frame rate originali. Game Optimizer aumenta le prestazioni del display per offrire un’esperienza d’utilizzo unica nel suo genere, mentre Sport Alert è pensata per tutti gli appassionati dello sport e ti invia delle notifiche ogni volta che sta per iniziare la partita della propria squadra del cuore.

La parte dedicata all’intrattenimento viene gestita dal sistema operativo proprietario webOS, una garanzia per quanto riguarda il supporto e la compatibilità con le varie piattaforme di video streaming. Ci sono praticamente tutte: da Amazon Prime Video, a Netflix, Passando per DAZN, YouTube, Disney+ e Apple TV. Lo smart TV LG è anche compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant per controllarlo direttamente con i comandi vocali.

Smart TV LG 43UP75006LF in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in super offerta al minimo storico lo smart TV LG 43UP75006LF a un prezzo di 270,75€. Lo sconto è di ben il 40% rispetto al prezzo consigliato in pagina. Se, invece, prendiamo come riferimento il prezzo di lancio (599€), lo sconto supera il 50% e la si paga meno della metà. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 54,15€ al mese grazie al servizio messo a disposizione da Amazon. Per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Smart TV LG da 43 pollici