LG OLED TV da 55 pollici a prezzo increbile: offerta e sconto

Scegliere il TV giusto per il proprio salotto non è mai un’impresa semplice. I fattori da tenere in considerazione sono molteplici (dalla distanza tra “punto di visione" e schermo alla luminosità della stanza) e non sempre il budget è sufficiente per acquistare il modello sul quale è ricaduta la nostra scelta. Per questo motivo lo LG OLED TV serie A16 da 55 pollici oggi in offerta su Amazon è una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Di dimensioni non eccessive, garantisce un’elevatissima qualità video e funzionalità smart che lo rendono perfetto per qualunque salone. Grazie al sistema operativo webOS, infatti, il TV del produttore sudcoreano permette di installare centinaia di app di ogni genere: dalle “solite" per accedere alle piattaforme di streaming video e audio ai giochi, passando per le app di videoconferenza. Il tutto a un prezzo decisamente conveniente: lo sconto del 37% fa scendere il prezzo dello LG OLED55A16LA al di sotto della soglia dei 1.000 euro. Un’offerta top di Amazon che, probabilmente, non durerà per moltissimi giorni.

LG OLED55 A16LA, caratteristiche e funzionalità dello smart TV top

Dotato di un pannello OLED da 55 pollici di ultima generazione, il TV LG regala un’esperienza visiva senza pari. Merito dei pixel autoilluminanti, capaci di offrire un realismo estremo, estrema fedeltà dei colori e numerose possibilità creative. Dietro al pannello troviamo il SoC α7 di quarta generazione che, grazie ad algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, può regolare autonomamente i livelli di luminosità, saturazione e curve dei colori per offrire sempre la miglior esperienza di visualizzazione.

Ovviamente, gli algoritmi (grazie anche all’assistenza della tecnologia Dolby Vision IQ) regolano le impostazioni in base alla trasmissione o al programma TV che stiamo guardando: se in TV c’è un film verrà selezionato un pre-set adatto alle immagini del grande schermo; se, invece, stiamo assistendo alla partita della nostra squadra del cuore, le impostazioni vireranno verso una modalità più adatta a repentini cambi d’immagine. Un TV capace poi di offrire ottime performance anche per gli appassionati di gaming: la combinazione tra il processore α7 di quarta generazione e modalità video studiate appositamente per eliminare lag e scie regala un’esperienza videoludica unica nel suo genere.

Non mancano poi le funzionalità smart: il sistema operativo webOS consente di installare decine di app differenti, da Prime Video per serie TV e film in streaming fino ai videogame. La piattaforma LG ThinQ, inoltre, permette di scegliere l’assistente vocale che si preferisce, così da controllare con un semplice comando vocale il proprio TV: sarà così possibile lanciare app, controllare il volume o cambiare canale senza dover utilizzare il telecomando.

LG OLED55 A16LA in offerta su Amazon, prezzo e sconto

Lo smart TV LG da 55 pollici A16LA è disponibile in offerta su Amazon quasi al prezzo più basso di sempre. Lo sconto del 37% permette di risparmiare oltre 500 euro sul listino e pagarlo solo 999,90 euro. Inoltre, grazie al pagamento rateale di Amazon, sarà possibile acquistarlo in 12 rate a tasso zero (83,33 euro ogni mese). In alternativa, si potrà scegliere la modalità “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis, che permette di scegliere tra tre differenti piani di ammortamento (fino a un totale di 24 rate).

