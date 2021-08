La Smart TV LG 4K da 75 pollici in offerta meno di 1000 euro

I grandi nomi del settore, quando parliamo di Smart TV, sono due: Samsung ed LG. La prima è apprezzatissima per la completezza della parte “smart" delle TV, la seconda per la qualità delle immagini. Entrambe, quando si sale con la diagonale, offrono prodotti che costano un bel po’. Adesso, però, è possibile portarsi a casa una Smart TV LG 4K da ben 75 pollici al prezzo più basso di sempre.

E non stiamo parlando di un modello vecchio o dalle caratteristiche base, ma di un prodotto del 2021 e completissimo, compatibile con Google Assistant e Alexa e dotato del sistema operativo webOS 6, l’ultima versione rilasciata dal produttore coreano (versione che LG stessa definisce “l’aggiornamento più significativo da quando abbiamo introdotto webOS nel 2014“). Insomma, stiamo parlando di un modello da prendere assolutamente in considerazione se si sta cercando un grande Smart TV di alta qualità da mettere in salotto (altrove sarebbe difficile trovare lo spazio: parliamo di una larghezza di ben 1,7 metri) che ha solo un difetto, peraltro comune a tutti i televisori moderni: un audio non all’altezza del video. Ma a questo prezzo non si può chiedere di più.

LG 75UP75006LC 4K 75 pollici: scheda tecnica

Il modello in questione è l’LG 75UP75006LC, una TV da 75 pollici di diagonale con pannello 4K a LED IPS, con refresh da 60 Hz e colore a 10 bit. La qualità dell’immagine è gestita dal chip Quad Core Processor 4K, che elimina il rumore nei video e migliora i colori e i contrasti oltre ad occuparsi dell’upscaling (cioè della visualizzazione in 4K dei contenuti a risoluzione inferiore).

Questo Smart TV LG da 75 pollici è compatibile HDR, HDR10 Pro e HLG ed è dotato del famoso FilmMaker Mode di LG, che migliora colori e contrasto durante la visione dei film. L’audio è 2.0 stereo, con due speaker da 10W ciascuno, mentre le connessioni disponibili sono molte: 2 HDMI 2.0, una USB, una uscita audio digitale ottica, una porta di rete LAN, oltre alla scontata connessione Wi-Fi.

C’è sia il sintonizzatore digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 che quello satellitare DVB-S2, quindi è possibile usare la LG 75UP75006LC anche con tivùsat.

La parte smart ruota intorno a webOS 6, l’ultima versione del sistema operativo per Smart TV sviluppato in casa dalla stessa LG. L’esperienza d’uso è una delle migliori disponibili, non inferiore a quella di Android TV di Google, anche perché tutte le app più diffuse sono disponibili per questo OS: Netflix, NOW TV, Prime video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney+, Rakuten TV, Apple tv e molte altre.

LG 75UP75006LC 4K 75 pollici: l’offerta

Questa TV di alta gamma e dalle enormi dimensioni ha un prezzo di listino consono a ciò che offre: 1.399 euro nei negozi o sul sito ufficiale di LG.

Su Amazon, però, al momento si compra a molto meno: 949 euro (-450 euro, -32%). Oggi è praticamente impossibile trovare sul mercato una TV da 75 pollici di qualità paragonabile ad un prezzo inferiore ai 1.000 euro, questa LG 75UP75006LC 4K 75 pollici è una graditissima eccezione da comprare al volo se se ne ha la possibilità.

Smart TV LG LED 4K Ultra HD 75 pollici – Sistema webOS 6 – Modello 2021