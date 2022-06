LG NanoCell, lo smart TV da 50 pollici low cost mai stato così conveniente

Chi l’ha detto che low cost debba necessariamente fare rima con scarsa qualità e poche funzionalità? Nel mondo degli smart TV, con offerta in costante crescita, è tutt’altro che complesso trovare un apparecchio a basso costo ma con qualità e funzioni paragonabili a quelle garantite da dispositivi più costosi.

Ne è un esempio il NanoCell 50NANO796PC di LG che, nonostante un prezzo di listino molto interessante, garantisce un’esperienza visiva premium e funzionalità smart avanzate. Merito del pannello LCD con tecnologia NanoCell e della piattaforma ThinQ, che permettono allo smart TV low cost del produttore sudcoreano di offrire performance senza paragoni. E grazie allo sconto di Amazon, lo LG NanoCell 50NANO796PC non è mai stato così conveniente.

LG NanoCell 50NANO796PC scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello LED da 50 pollici con tecnologia NanoCell garantisce una qualità video paragonabile a quella dei TV con schermo OLED (decisamente più costosi). Merito dello strato di nanoparticelle che, facendo da filtro sullo spettro di lunghezza d’onda tra il verde e rosso, garantisce una gamma cromatica più ampia e una maggiore fedeltà nella riproduzione delle tonalità di colore.

Dietro al pannello NanoCell trova spazio il processore quadcore α5 di quinta generazione. Un SoC estremamente potente, che trasforma in 4K tutti i programmi e contenuti che si stanno guardando (anche quelli con risoluzione inferiore) e, sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale, ottimizza in maniera autonoma le impostazioni per garantire la miglior esperienza visiva in qualunque condizione. Ovviamente, l’utente può "riprendere il controllo" ogni volta che vuole scegliendo una delle modalità di visione preimpostate: scegliendo la FILMMAKER MODE, ad esempio, sarà possibile preservare i colori, le impostazioni delle immagini e la fluidità dei fotogrammi originali per vedere il film così come è stato immaginato dal regista.

La piattaforma operativa WebOS con ThinQ e intelligenza artificiale, invece, consente di accedere a migliaia e migliaia di app differenti per ore di divertimento e relax. Sarà così possibile accedere alle piattaforme di contenuti multimediali in straming come Prime Video, Netflix, Prime Music e Spotify, ma non solo. Nel catalogo di applicativi sarà possibile trovare giochi e utility di ogni genere, così da poter sfruttare al meglio tutte le funzionalità dello smart TV di LG. Gli appassionati di videogame, poi, non potranno non apprezzare la compatibilità con Google Stadia e Nvidia Now, che permetteranno di giocare ai migliori titoli direttamente in streaming, senza necessità di acquistare una console.

La compatibilità con Alexa e altri assistenti vocali, infine, permette di controllare le funzioni del TV con semplici comandi vocali. Inoltre, si potranno controllare anche i dispositivi della smart home compatibili con la piattaforma LG e accendere o spegnere lampadine, impostare la temperatura del condizionatore e dell’impianto di riscaldamento domestico stando comodamente seduti sul divano.

LG, smart TV da 50 pollici a prezzo mai visto prima: sconto e offerta

Lo smart TV low cost di LG diventa ancora più conveniente grazie all’offerta top di oggi di Amazon, che fa crollare il prezzo al minimo storico. Lo LG NanoCell 50NANO796PC è scontato del 32% sul listino e costa 339,91 euro. Il risparmio rispetto al prezzo originario è notevole: ben 160 euro in meno.

LG NanoCell 50NANO796PC, smart TV 4K 50 pollici con processore quad core e AI ThinQ, Alexa integrato