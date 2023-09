Smart TV LG a prezzo stracciato: non è mai stato conveniente come oggi

Fonte foto: Amazon

Design da complemento d’arredo (è spesso appena 2 centimetri), funzionalità da apparecchio di alta gamma e prezzo decisamente interessante. Un mix assolutamente vincente, quello dello smart TV LG Serie QNED81.

L’apparecchio del produttore sudcoreano garantisce un’esperienza visiva paragonabile a quella di un TV OLED ma a un prezzo di gran lunga inferiore. Merito di alcune tecnologie che garantiscono colori brillanti e contrasti perfetti (quasi) come quelli di un TV OLED, ma senza i costi di questa tecnologia. Non mancano poi le funzionalità smart di ultima generazione e la possibilità di installare app di ogni genere, scegliendo in un catalogo ampissimo. E grazie allo sconto top di oggi, il prezzo scende al minimo storico: non è mai stato così conveniente.

smart TV LG QNED81 da 50 pollici

Smart TV LG Serie QNED81 da 50 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Quantum Dot e NanoCell. Sono queste le tecnologie che permettono allo smart TV LG serie QNED81 di garantire un’esperienza visiva senza paragoni. L’unione di queste due tecnologie permette di visualizzare oltre un miliardo di sfumature di colori, per immagini più vivaci, brillanti e realistiche.

Un contributo fondamentale arriva anche dal processore α7 GEN6 con AI, che sfrutta complessi algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per garantire un’esperienza visiva senza paragoni. Gli algoritmi analizzano in tempo reale il flusso di fotogrammi e ottimizzano in maniera autonoma le impostazioni del TV. In questo modo godrai sempre della migliore esperienza indipendentemente dal programma che guardi: sarà direttamente il TV a modificarli per far sì che luminosità, contrasto e saturazioni non rovinino la tua serata.

Non solo: l’intelligenza artificiale agisce anche sull’audio, ottimizzandolo in base al programma che si sta guardando. In questo caso entra in gioco la tecnologia AI Sound Pro, che trasforma l’audio stereo in audio sorround virtuale per un’esperienza d’ascolto immersiva.

La piattaforma operativa webOS 23 e la piattaforma smart ThinQ AI fanno il resto. Avrai così la possibilità di accedere a contenuti multimediali di ogni genere semplicemente installando l’app della piattaforma streaming preferita. Con ThinQ AI, invece, avrai a disposizione Amazon Alexa o Assistente Google per controllare lo smart TV con semplici comandi vocali e gestire i dispositivi della casa domotica compatibili.

Prezzo crollato per lo smart TV LG: sconto e offerta

Lo smart TV del produttore sudcoreano è tra le migliori offerte che troverete oggi su Amazon. Merito dello sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico, con un risparmio rispetto al prezzo di listino di diverse centinaia di euro.

Acquistando oggi lo LG QNED81 da 50 pollici lo pagherete 609,00 euro contro i 1.049,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore sudcoreano. In questo modo lo pagherete 440 euro in meno: un risparmio da best buy.

smart TV LG QNED81 da 50 pollici