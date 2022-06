LG, lo smart TV OLED top di gamma mai così conveniente: costa la metà

Nella "sfida tra colossi" che va avanti da diversi anni nel settore dei TV, LG si è assicurata da tempo una posizione di vantaggio rispetto alla stragrande maggioranza dei concorrenti. Gli apparecchi del produttore sudcoreano, sia nella fascia alta sia in quella medio-bassa, offrono un’ottima esperienza visiva a prezzi più che concorrenziali.

Ne è un esempio lo LG OLED65A16LA, tra gli smart TV top di gamma del produttore sudcoreano, capace di garantire una fedeltà cromatica del 100% (per immagini realistiche come non mai) e una lunga serie di funzionalità avanzate che migliorano l’esperienza d’uso dell’apparecchio. Un TV completo e versatile, che diventa conveniente come non mai grazie all’offerta top di oggi su Amazon, che dimezza il prezzo di listino.

LG OLED65A16LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La qualità garantita dai pannelli OLED LG ha pochi eguali nel panorama tecnologico odierno. L’esperienza visiva offerta dallo LG OLED65A16LA sarà così senza pari: i pixel autoilluminanti riproducono neri profondi e colori ricchi di sfumature e tonalità, con un contrasto mai visto prima. Come certificato dall’agenzia Intertek, la fedeltà cromatica sarà del 100%: ciò vuol dire che i colori sullo schermo corrispondono minuziosamente a quelli reali, per immagini e video realistici come non mai.

Il processore α7 di quarta generazione con Intelligenza artificiale sfrutta invece complessi algoritmi di apprendimento automatico per adattare impostazioni e preferenze ai programmi che si stanno guardando. Grazie alla capacità di analizzare in tempo reale immagini e suoni, il processore realizzato dagli ingegneri della casa sudcoreane saprà offrire sempre la migliore esperienza visiva.

E se ciò non dovesse essere ancora sufficiente, si potrà impostare manualmente una delle tante modalità pensate appositamente per vari programmi e contenuti. La modalità FILMMAKER MODE, ad esempio, disattiva il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali. In questo modo si potrà vedere il film nel modo in cui è stato pensato dal regista, senza alterazioni di proporzioni o colori.

Il sistema operativo webOS 6 e la piattaforma ThinQ AI, infine, garantiscono funzionalità smart e avanzate. Non solo sarà possibile installare decine di app disponibile sullo store interno di LG, ma sarà possibile sfruttare le capacità degli assistenti vocali come Alexa per controllare le funzioni del TV e i dispositivi della smart home compatibili con l’apparecchio. Basterà così un semplice comando vocale per accendere e spegnere lampadine smart, attivare il condizionatore o i riscaldamenti e molto altro ancora.

Smart TV OLED LG in offerta a rate senza interessi: sconto e prezzo su Amazon

Che lo smart TV OLED da 65 pollici di LG sia tra le offerte top di Amazon non è difficile da credere. Basta guardare lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico per accorgersi che si tratta di una promozione da non lasciarsi scappare. Lo LG OLED65A16LA è scontato del 55% sul listino e raggiunge così il nuovo minimo storico sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza. Costa appena 1.075,00 euro, con un risparmio di oltre 1.300 euro sul prezzo consigliato dal produttore sudcoreano.

A questo, poi, si unisce la possibilità di pagare lo smart TV OLED di LG a rate con interessi zero. Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono infatti optare per il pagamento rateale di Amazon, senza interessi e senza spese di istruttoria. Lo LG OLED65A16LA costa così 89,59 euro al mese per 12 mesi.

LG OLED65A16LA, smart TV OLED da 65 pollici con processore α7 di quarta generazione e Alexa integrato