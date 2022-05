La super soundbar di LG crolla di prezzo

L’azienda coreana LG ha lanciato la sua soundbar più compatta, cioè la LG QP5 Éclair, un anno fa questo dispositivo è ancora attualissimo grazie alle tecnologie integrate, all’elevata potenza e, soprattutto, ad un design eccezionale: minimalista, che si adatta praticamente a qualunque ambiente con eleganza e discrezione e, in particolar modo, dalle dimensioni estremamente compatte.

La soundbar LG Éclair, infatti, misura (chiaramente subwoofer a parte) appena 296×59,9×126 millimetri, praticamente quanto un lettore Blu-ray o una console da gioco grazie anche alla forma ovale e arrotondata. E’ rivestita in tessuto jersey in bianco o in nero, dettaglio che la rende ancora più elegante. Nonostante le dimensioni ridotte, la soundbar LG QP5 Éclair ha cinque altoparlanti distribuiti lungo la barra e disposti ad angoli di 45 gradi e due driver verticali dedicati esclusivamente agli effetti surround Dolby e DTS. Grazie a questa configurazione offre una qualità del suono decisamente elevata. L’unico limite della soundbar LG QP5 Éclair era rappresentato dal prezzo che, però, oggi è crollato vertiginosamente. Logicamente su Amazon.

LG QP5 Soundbar: caratteristiche tecniche

La soundbar LG QP5 Éclair ha una potenza di 320 W : la soundbar vera e propria ha 5 altoparlanti da 20 watt ciascuno e il subwoofer ha una potenza di 220W. La configurazione dei canali è la 3.1.2. In totale, dunque, ci sono 5 amplificatori da 20 W e il subwoofer da 220 W con due canali che sparano il suono verso l’alto.

LG QP5 Éclair è provvista della tecnologia Horizon di Meridian, partner di LG, che migliora la tridimensionalità del suono multicanale e di un subwoofer bidirezionale a basse vibrazioni per evitare l’eccessiva distorsione dei bassi.

La barra è compatibile con Bluetooth 4.0 BLE e dispone di ingressi HDMI 2.1 con eARC e di porta USB.

LG QP5 Soundbar: l’offerta di Amazon

L’offerta di Amazon è decisamente conveniente con uno sconto del 57% pari a 399,01 euro che porta il prezzo finale dai 699 euro di listino agli attuali 299,99 euro.

LG QP5 Éclair – Soundbar 320W 3.1.2