LG, lo smart TV è in offerta speciale al minimo storico

Con l’avvicinarsi del nuovo digitale terrestre e dello switch-off delle vecchie frequenze diventa sempre più importante avere in casa un televisore che supporta la nuova tecnologia. E fortunatamente su Amazon si trovano smart TV di ottima qualità e anche in offerta speciale. Oggi è il turno del LG 43UP77006LB, smart TV con schermo da 43” e con una risoluzione 4K, in offerta a un prezzo di 399€, il 20% in meno rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Le dimensioni contenute lo rendono perfetto per qualsiasi salotto e anche per una camera o una cameretta. Si tratta di uno smart TV lanciato nel 2021, quindi ha tutte le funzionalità e le caratteristiche che si richiedono a un televisore intelligente. La qualità dello schermo è molto elevata e grazie alla presenza di un processore potente tutte le imperfezioni delle immagini vengono eliminate. Come la maggior parte degli smart TV LG è presente il sistema operativo webOS 6.0 che permette di installare decine di applicazioni, tra cui tutte quelle più amate dagli utenti. C’è anche il supporto agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, per questo bisogna essere veloci nell’approfittare della promozione.

Smart TV LG 43UP77006LB: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV perfetto per il proprio salotto. Il televisore intelligente LG 43UP77006LB ha tutte le carte in regola per essere la soluzione ideale da mettere in casa: dimensioni compatte, schermo di ottima qualità e la possibilità di installare tutte le applicazioni più utilizzate. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dello smart TV LG.

Lo schermo ha una diagonale da 43” con risoluzione UltraHD: le immagini sono molto reali e i colori brillanti. Non manca il supporto all’HDR per avere un’esperienza di visione ancora più immersiva. Inoltre, per gli appassionati di cinema c’è anche la modalità FILMMAKER MODE™ che disattiva il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali. Per gli amanti dello sport, invece, c’è la funzione Sports Alert che avvisa l’utente quando sta per cominciare il match della propria squadra del cuore. Il tutto è gestito dal potete quad core processor 4k che elimina qualsiasi tipo di rumore nei video e crea colori con contrasti più vividi. Inoltre, per le immagini in bassa qualità c’è l’upscaling automatico per avvicinarle il più possibile alla risoluzione 4K.

Non poteva mancare il supporto dell’intelligenza artificiale che adatta automaticamente sia la luminosità sia il suono in base alla stanza. A bordo dello smart TV LG 43UP77006LB troviamo il sistema operativo webOS 6.0 che permette di accedere a tutte le applicazioni più importanti: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube e Twitch. Il televisore intelligente supporta anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant: basta la propria voce per cambiare canale o per far partire un’applicazione.

Come già detto in precedenza, lo smart TV LG è già pronto per il nuovo digitale terrestre e non bisogna acquistare supporti esterni.

Smart TV LG 43UP77006LB in offerta: prezzo e sconto

Lo smart TV LG 43UP77006LB è in offerta su Amazon a un prezzo di 399€, il 20% in meno rispetto quello consigliato. Acquistandolo oggi si risparmiano 100€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 79,80€ al mese con il servizio messo a disposizione dalla piattaforma di e-commerce. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Smart TV LG 43 pollici