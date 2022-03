LG, gli smart TV 4K in offerta: lo sconto è esagerato

Da tempo LG è considerato uno dei migliori produttori al mondo (se non il migliore in assoluto) di smart TV. Gli apparecchi del marchio coreano sono caratterizzati da un design ricercato ed elegante, eccellente esperienza visiva (sia con pannelli OLED sia con pannelli LED 4K) e affidabilità. E grazie alla piattaforma operativa proprietaria webOS, gli utenti hanno a disposizione funzionalità smart e app di ogni tipo (come il supporto ad Alexa, ad esempio).

Per questo, quando si trova uno smart TV LG in offerta è meglio approfittarne subito: si avrà infatti la certezza di acquistare un apparecchio di qualità a un prezzo decisamente interessante. È il caso dei modelli 5oUP75006LF e 55UP75006LF, smart TV da 50 e 55 pollici tra le offerte top di Amazon di oggi. Caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo, garantiscono un’esperienza visiva senza compromessi, l’accesso alle funzionalità AI sviluppate dagli ingegneri LG e un design elegante capace di adattarsi alla perfezione a qualunque ambiente domestico.

Smart TV LG 5oUP75006LF e 55UP75006LF, caratteristiche e funzionalità

Appartenenti alla stessa serie, gli smart TV LG 5oUP75006LF e 55UP75006LF si differenziano solamente per la dimensione del pannello LED 4K UHD (risoluzione 3820×2160 pixel): il primo è da 50 pollici, il secondo da 55 pollici. Per il resto, non ci sono differenze né nelle caratteristiche tecniche, né nelle funzionalità smart.

Il “cuore pulsante" dei due modelli è il processore Quad Core 4K sviluppato dagli ingegneri coreani. Il SoC, in grado di elaborare complessi algoritmi di intelligenza artificiale, garantisce un’esperienza visiva senza pari: elimina il rumore nei video e consente di visualizzare tonalità di colore vivide e reali. Le tecnologie Real 4K UHD e Active HDR garantiscono poi risultati visivi ancora migliori: i video a bassa risoluzione saranno ottimizzate per la riproduzione alla massima definizione, mentre colori e contrasto saranno ottimizzati in base al programma che si sta guardando.

Le varie modalità di visione (come la FILMAKER MODE e la modalità Sport) consentono infatti di regolare automaticamente i valori a seconda di ciò che stiamo guardando sul TV. In questo modo saremo in grado, ad esempio, di guardare film e serie TV come sono state immaginate dal regista, con lo “smooth motion" disattivato automaticamente. Entrambi i modelli, poi, sono compatibili con lo standard DVB-T2 e lo switch off del 2022: sarà così possibile vedere tutti i canali preferiti del digitale terrestre senza problemi di sorta.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, i due TV hanno ben poco da invidiare anche ad apparecchi di fascia superiore. Grazie a LG AI ThinQ sarà possibile gestire il TV con semplici comandi vocali sfruttando le potenzialità dei maggiori assistenti AI in commercio (sono compatibili con Alexa e Google Assistente). Inoltre, sarà possibile controllare attraverso il televisore gli altri dispositivi smart di casa, accendendoli o spegnendoli direttamente dal telecomando. La piattaforma operativa webOS, aggiornata alla versione 6.o, mette a disposizione un estesissimo catalogo di app di ogni genere.

Smart TV LG 5oUP75006LF e 55UP75006LF in offerta su Amazon: sconto

Se siete ancora indecisi sull’acquisto di uno dei due modelli di smart TV LG appena descritti, gli sconti praticati da Amazon probabilmente vi aiuteranno a chiarirvi le idee. Lo LG 50UP7500LF è scontato del 34% e costa 359,99 euro (200 euro in meno rispetto al prezzo di listino); lo LG 55UP75006LF è scontato del 38% e costa 399,99 euro (in questo caso il risparmio sale a 250 euro rispetto al listino).

Inoltre, entrambi i dispositivi possono essere comprati a rate a interessi zero con il servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis, che consente di dilazionare il pagamento in 5, 12 o 24 mensilità.

LG 50UP75006LF smart TV 50 pollici con pannello LED 4K UHD, compatibile con Alexa

LG 55UP75006LF smart TV 55 pollici con pannello LED 4K UHD, compatibile con Alexa