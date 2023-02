LG, smart TV al minimo storico: sconto esagerato

Febbraio non poteva aprirsi in modo migliore. Da oggi, infatti, troviamo nuove offerte su Amazon, compreso lo smart TV protagonista di questo articolo. Stiamo parlando del televisore LG QNED Serie 81 (versione 2022) da 55", un dispositivo di alta gamma che assicura immagini super definite e tecnologia all’avanguardia. L’offerta disponibile sul sito di e-commerce è davvero straordinaria: grazie allo sconto del 49% si risparmiano quasi 600€ e lo si paga il prezzo più basso dell’ultimo periodo. Una promo da non farsi scappare: lo smart TV è molto richiesto e le scorte potrebbero terminare presto.

Il TV LG è unico per le sue caratteristiche. La combinazione delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell dà vita a colori unici e grazie alla presenza di un processore di ultima generazione la qualità di ogni contenuto è elevatissima. Sullo smart TV troviamo anche l’ottimo sistema operativo WebOS, uno dei migliori per quanto riguarda il mondo dei televisori. Insomma, un TV completo sotto ogni punto di vista e con le caratteristiche giuste per diventare il vostro nuovo compagno di divertimenti.

Smart TV LG QNED 55 pollici

LG QNED 55": la scheda tecnica

Quando a fondersi sono due tra le migliori tecnologie per gli smart TV, il risultato non può che essere eccezionale. Il TV LG QNED fonde la tecnologia Quantum Dot con quella NanoCell sviluppata direttamente dal produttore sud-coreano. La qualità delle immagini è unica nel suo genere e il merito è anche dello schermo da 55" con risoluzione 4K UHD. LG ha dotato il suo televisore anche dell’ottimo processore α7 di quinta generazione con supporto dell’intelligenza artificiale che interviene direttamente per migliorare la qualità dei contenuti. Sembrerà di essere veramente al cinema.

Altrettanto valida la parte dedicata all’entertainment. Sullo smart TV troviamo l’ottimo sistema operativo WebOS 22 che supporta tutte le principali piattaforme di streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, Apple TV e RaiPlay, solo per citarne alcune. Il televisore è anche in grado di apprendere le tue abitudini e ti suggerisce quali programmi vedere tramite notifiche personalizzate. È compatibile anche con Google Assistente e Alexa per gestire app e altri dispositivi smart presenti in casa tramite la propria voce.

Il televisore è pensato anche per gli amanti del gaming di nuova generazione. II televisore QNED, oltre a integrare nativamente alcune piattaforme di cloud gaming, supportano i 120Hz per assicurare un’esperienza di gioco super fluida. Supporta anche la tecnologia di refresh variabile AMD FreeSync Premium per garantirti sessioni di gioco più reattive grazie alla riduzione degli effetti "tearing" che si verificano quando il frame rate del gioco non è sincronizzato con la frequenza di aggiornamento dello schermo.

Smart TV LG QNED 55 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare. Da oggi su Amazon è disponibile a un super prezzo di 608,95€ il televisore LG QNED da 55". Il merito è dello sconto del 49% che fa risparmiare quasi 600€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate con il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva durante la fase di pagamento. Per la spedizione e la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Una promo che non ha una data di scadenza e che potrebbe terminare molto presto.

Smart TV LG QNED 55 pollici

