LG: tutto sulle smart TV OLED di ultima generazione

Il CES2022 è il palco perfetto per le presentazioni ufficiali dei nuovi dispositivi tecnologici dei brand più in vista in fatto di hi-tech. LG non è da meno: infatti, ha utilizzato la cassa di risonanza dell’evento per mettere in mostra i nuovi modelli di smart tv che verranno commercializzati nel corso dell’anno: quali sono le caratteristiche più importanti.

Nello spazio dedicato alla casa produttrice sudcoreana hanno trovato posto anche altre quattro linee particolarmente interessanti realizzate dal brand, denominate A2, B2, C2, G2 e Z2. Con prestazioni di alto livello, i prodotti del brand promettono di dare filo da torcere ai numerosi concorrenti che vengono così sfidati a suon di migliorie tecnologiche, con notevoli evoluzioni rispetto al 2021. Si tratta di piacevoli aggiornamenti, i quali ben si affiancano alla volontà dell’azienda produrre una gamma completa di smart tv pensata e realizzata con l’idea di consentire agli appassionati di vivere una gaming experience ancora più realistica e immersiva.

LG, come sono le nuove smart TV

Primo dettaglio che emerge dalla presentazione è che i nuovi modelli delle serie più avanzate, cioè C2 e G2, integrano un pannello 4K; l’unica eccezione è rappresentata dalla serie Z2 che punta in alto con la versione 8K. Per quanto concerne la G2, evoluzione della precedente G1, i cambiamenti non si fermano qui: il pannello più ampio della famiglia arriva a toccare i 97 pollici, sempre con risoluzione 4K e tecnologia Brightness Booster che prevede una maggiore luminosità (fino a 1000 nits, secondo LG) e la presenza di un dissipatore di calore per mantenere la qualità visiva e la temperatura entro i livelli di guardia.

Altro dettaglio di rilievo, sempre parlando della linea G2, è quello del Gallery Design: con tale nome l’azienda produttrice indica la possibilità di installare la tv filo muro, mantenendo ovviamente l’opzione della base d’appoggio. La serie sarà disponibile in ben quattro dimensioni differenti, ovvero 55”, 65”, 77”, 83” e 97”.

Pure la già citata serie C2 finisce nel calderone delle novità, svelando ufficialmente i suoi contorni: ha un pannello OLED Evo nei modelli più grandi, cioè 55”, 65”, 77”, 83”, e una luminosità massima che dovrebbe raggiungere i 900 nits. Rimangono fuori dal novero, invece, le opzioni da 42 e 48 pollici. Ad accomunare C2 e G2, la cornice più sottile che arriva a misurare soli 6mm e il processore Alpha 9 Gen 5, presente anche negli Z2, il quale apporta grandi vantaggi lato audio e video rispetto agli esemplari più vecchi.

Il tutto avviene grazie al Dynamic Tone Mapping Pro, in grado di regalare immagini dall’aspetto tridimensionale, e all’intelligenza artificiale SoundPro, per suoni sempre più realistici. E con ThinQ, queste tv diventano anche hub per gli altri dispositivi con i quali condividono la medesima tecnologia.

LG, porte HDMI di ultima generazione e caratteristiche top

Pannello OLED e processore Alpha 7 Gen 5, invece, caratterizzano gli schermi delle linee A2 e B2. Questi esemplari, al pari dei modelli top, possono inoltre contare sulla bassa emissione di luce blu come riconosciuto dalla certificazione TÜV Rheinland.

Alle serie B2, C2, G2 e Z2 non manca neanche la connettività veloce di qualità grazie alle porte HDMI 2.1, così come il supporto al 4K a 120 fps, Game Dashboard, frequenza di aggiornamento variabile (VRR) per un’esperienza di gioco più fluida, Dolby Vision, Dolby Atmos e modalità Filmmaker attiva durante la visione di contenuti Amazon Prime.

Altro tratto comune, stavolta proprio per tutte, quello dell’OS: in forze c’è il sistema operativo proprietario webOS 2.2, che permette di sfruttare il protocollo NFC Magic tap per effettuare il login ai siti durante la navigazione da browser web tv avvicinando il telefono allo schermo.