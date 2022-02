Logitech StreamCam: una delle migliori webcam è a metà prezzo

Le webcam non sono tutte uguali, ma tutte le webcam integrate nei laptop sono pessime. Sembra un gioco di parole ma non lo è affatto: a causa dello scarsissimo spazio a disposizione nelle sottili cornici degli schermi dei laptop i produttori non possono integrare sensori e lenti di buona qualità, quindi le webcam di questi dispositivi sono sempre molto scadenti.

Maggiore qualità si trova sulle webcam esterne, quelle che si collegano via USB. Ma anche in questo caso c’è da stare attenti perché c’è webcam e webcam e sappiamo tutti che ci sono marchi noti e affidabili e marchi anonimi che ogni tanto fanno buoni prodotti, ma spesso no. Tra i brand affidabili, ma costosi, c’è di sicuro Logitech che produce alcune tra le migliori webcam presenti sul mercato e se le fa pagare per quello che sono: dei prodotti di qualità nettamente superiore alla media, con caratteristiche tecniche che altri prodotti non hanno. Prodotti come la Logitech StreamCam, che costa un bel po’ ma per fortuna adesso è in forte sconto su Amazon.

Logitech StreamCam: caratteristiche tecniche

La Logitech StreamCam è una webcam esterna a risoluzione Full HD e a 60 frame per secondo. E già questo basta a capire che stiamo parlando di un prodotto nettamente più evoluto della webcam media che quando arriva al Full HD (e non ci arrivano neanche tutte) si ferma ai 30 frame per secondo.

Ma è solo l’inizio. Questo modello, infatti, ha un ottimo autofocus con facial tracking intelligente: riesce, cioè, a tenere a fuoco il viso di chi è inquadrato anche se si sposta. Si tratta di una ottima funzione per chi fa molte videochiamate e videoconferenze di lavoro.

In più, può acquisire i video in formato .mov che funziona perfettamente su Mac, e fare video verticali in Full HD. Insomma, questa webcam di Logitech ha solo un difetto: il prezzo, molto alto rispetto alla media.

Logitech StreamCam: l’offerta Amazon

Logitech StreamCam ha un prezzo di listino veramente alto: circa 160 euro. Ma è anche una delle più apprezzate, il classico prodotto di cui nessuno si lamenta mai dopo l’acquisto.

Per questo motivo Amazon l’ha messa in sconto e ora Logitech StreamCam costa solo 84,99 euro (-76 euro, -47%). In pratica si tratta della metà del prezzo di listino, quindi un prezzo da non perdere.

Logitech StreamCam – Webcam Full-HD 60 fps