LOL 2: cosa farà Lillo in veste di superospite

Il suo ruolo nella seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori è stato definito “arma segreta della risata". E non è difficile immaginare perché. Lillo, pseudonimo di Lillo Petrolo, farà parte del cast del comedy show che sarà distribuito a fine mese su Prime Video. Ma in cosa consisterà esattamente il suo ruolo di superospite?

Quel che è certo è che Lillo non sarà una presenza fissa in studio insieme ai dieci comici partecipanti, che in questa seconda stagione sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. La sua postazione di partenza sarà presumibilmente la control room dalla quale Fedez e Frank Matano condurranno il gioco. Altrettanto certo, però, è il fatto che occasionalmente Lillo sarà inviato dai due game master sul set per interagire direttamente con i concorrenti, cercando di strappare loro una risata.

Cosa farà Lillo in LOL 2

Quali assi nella manica tirerà fuori Lillo in LOL 2? E a quali risorse comiche ricorrerà quando Frank Matano e Fedez lo manderanno a “importunare" i concorrenti in gara? Naturalmente su questi punti non è stato annunciato nulla di ufficiale, per non rovinare l’effetto sorpresa della seconda stagione. È però legittimo pensare che Lillo non proporrà (solo) delle battute o dei personaggi inediti, completamente nuovi. Più probabilmente Petrolo cavalcherà l’onda comica iniziata nella prima stagione del comedy show ripresentando alcune delle sue gag più memorabili ed esilaranti.

Accade già nella pubblicità della seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori targata Prime Video, mandata in onda anche durante le serate del Festival di Sanremo. Nello spot si vedono i vari comici del cast di LOL 2 salire a bordo di un’astronave e finire nello spazio. Lillo resta chiuso fuori: galleggia tra le stelle e, come a volersi annunciare per farsi aprire le porte del razzo, pronuncia il suo celebre ‘so Lillo! In molti scommettono che sarà proprio questa battuta, diventata famosa nella prima edizione di LOL, a caratterizzare a sorpresa almeno una delle entrate in scena del comico.

Probabilmente ci sarà modo di vedere di nuovo in azione anche Posaman. Lillo, tra l’altro, a questo improvvisato supereroe ha dedicato persino un libro illustrato, dal titolo Posaman and Friends, recentemente edito da Rizzoli.

Quando escono le puntate di LOL 2

Le puntate di LOL 2 non usciranno tutte nello stesso giorno, ma in due diverse tranche. L’attesa è ormai agli sgoccioli. L’esordio del comedy show Amazon Original è previsto per il 24 febbraio 2022, con le prime quattro puntate. Il gran finale, ovvero gli ultimi due episodi, arriveranno invece il 3 marzo. Il tutto sarà distribuito in esclusiva su Prime Video.

